Não deixe para a última hora! Atualize o WhatsApp com esse passo a passo

O WhatsApp é um dos mensageiros mais populares do mundo. Através dele é possível se comunicar com pessoas de todo o mundo. Bastante usado em negócios locais é um dos meios mais usados atualmente para comércio local. Desde o pequeno negócio as grandes empresas. Cada atualização do WhatsApp contém inúmeros benefícios para os usuários. Não atualizar o aplicativo pode ser prejudicial — acarretando em menos segurança e impossibilidade de acessar alguns recursos disponíveis.

Atualize agora mesmo o WhatsApp

O WhatsApp lança uma nova atualização a cada mês mais ou menos. Atualizar o aplicativo é o passo mais importante para obter uma das melhores experiências dentro do mesmo. Sem contar a possibilidade de ter muito mais segurança com as chaves criptografadas de ponta a ponta que o mensageiro garante aos seus usuários.

Como descreve a própria empresa, as mensagens enviadas no WhatsApp são de desconhecimento até mesmo da Meta — isto é, eles prezam bastante pela privacidade e segurança dos usuários. Ao atualizar o WhatsApp os usuários têm acesso a três benefícios importantes:

Desempenho: as novas atualizações sempre vem recheadas de um melhor desempenho para os usuários. Conseguindo tornar o aplicativo muito mais poderoso e com menos bugs de travamento;

Segurança: as novas atualizações sempre entregam aos usuários pacotes de segurança que conseguem proteger o app de qualquer vulnerabilidade escondida;

Recursos: o WhatsApp sempre está lançando novos recursos, para ter acesso é importante estar com a versão mais atualizada do aplicativo.

Portanto, estes são os benefícios que os usuários conseguem após atualizarem o WhatsApp. Por mais que ele venha um pouco mais pesado, possuem um excelente custo-benefício aos seus usuários.

Como atualizar o WhatsApp?

O processo é bem simples, mas deve ser feito com cautela e sempre usando as lojas oficiais dos aplicativos. Evitando baixar o aplicativo de sites de terceiros, caso contrário é possível que venham malwares e trojans juntos. Todo cuidado é pouco.

Atualize o WhatsApp no Android

Primeiro passo: procure no dispositivo a Play Store e clique no ícone para entrar;

Segundo passo: na barra superior clique nos três pontos e escolhe ‘Meus aplicativos’;

Terceiro passo: procure pelo WhatsApp e clique no botão ‘Atualizar’;

Quarto passo: finalize a atualização e abra o aplicativo para conferir as novidades.

Atualize o WhatsApp no iOS

Primeiro passo: procure no dispositivo a App Store;

Segundo passo: clique na guia de atualizações;

Terceiro passo: procure pelo WhatsApp;

Quarto passo: clique no botão de ‘Atualizar’ e aguarde os demais passos da atualização. Por fim, abra o aplicativo e confira.

Portanto, com esses passos é possível atualizar o aplicativo tanto no Android quanto no iOS. São processos simples de serem feitos e que trazem benefícios aos usuários da aplicação.

