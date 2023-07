TikTok surpreende com NOVIDADE exclusiva aos usuários

O TikTok é considerado a plataforma da nova geração. É uma mídia social que conquistou muitas pessoas desde os jovens até os mais velhos, e essa plataforma lançou uma novidade que deve subir o nível e colocá-la de frente com a concorrência da Shein e da Shopee. A plataforma anunciou o TikTok Shop Center nos Estados Unidos, que é um e-commerce destinado a eletrônicos.

A previsão é que essa nova categoria já esteja disponibilizada no mês de agosto, e o empreendimento deve concorrer com os varejistas chineses do ramo, como por exemplo a Shein e a Temu. E a grande novidade é que a plataforma vai ter produtos oficiais do TikTok e de parceiros também, com outras empresas como a Amazon.

Quando for dessa loja vai aparecer “vendido pela Amazon”.

Veja a novidade da plataforma do TikTok. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estoque da novidade do TikTok

A empresa já comunicou que vai armazenar os produtos e enviar para a China que no caso é o país de origem do aplicativo. Esse estoque deve ter:

Roupas

Peças de vestuário

Eletrônicos da última geração

Utensílios de cozinha

Utensílios de uso diário

Outros

Vale ressaltar que o processo de vendas não vai ser gerado pelos chineses, vai ser os americanos que vai controlar essas entregas e também o atendimento pós-venda. A empresa está tentando dar um crescimento para outros lojistas menores para a entrada dentro da plataforma.

Além de apoiar os produtos chineses, a pessoa também vai conseguir apoiar os vendedores locais. Segundo informações, neste ano de 2023 o valor investido na plataforma do TikTok vai ser de aproximadamente US$ 20 bilhões.

O TikTok está virando marca de outras empresas

A rede social e a internet é tão potente que diversas empresas já estão acostumadas com a aparição da plataforma nos produtos. A Mercedes-Benz divulgou recentemente o novo E-Class 2024 e está contando com uma curiosidade, é o primeiro carro que tem uma câmera selfie e o primeiro carro do mundo com TikTok integrado, é realmente uma evolução.

E para complementar, o aplicativo ainda vai contar com um suporte para videoconferências e também com uma opção de assistir vídeos no TikTok. O novo modelo do carro vai contar também com mais de 30 serviços de streaming que abrangem esportes ao vivo, notícias entre outros.

Veja também: Influenciador fica cego ao tentar quebrar recorde no TikTok

TikTok

A plataforma do TikTok ficou famosa devido aos seus vídeos curtos de dançinha. Hoje as pessoas gostam de tudo rápido e não tem mais paciência para assistir vídeos grande e o app do TikTok proporciona isso, ainda mais com as famosas trends que todos gostam de entrar na onde e compartilhar seu vídeo na internet.

O sucesso dessa plataforma é tão grande que não alcançou apenas a nova geração, os mais velhos também estão criando contas no app.

Veja também: Ssstiktok, baixe seus vídeos do Tik Tok sem precisar de aplicativo