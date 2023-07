Quem acessar a conta do Nubank até dia 31 pode ter uma SURPRESA

Ei, você também tem conta no banco roxinho? Com certeza tem né! O Nubank se tornou o 4º maior banco do Brasil, conforme as informações do Banco Central, ele ficou nessa posição devido ao investimento que o banco sempre tem com seu aplicativo e isso atrai milhares de clientes.

O Nubank compartilhou que está como patrocinadora da 7º edição do Disney Magic Run 2023, que é uma parceria para conseguir trazer os clientes a oportunidade de terem momentos mágicos, assim como a Disney proporciona, e esses eventos mágicos vão ocorrer no evento no dia 29 de outubro deste ano.

Se você é um cliente Ultravioleta do Nubank saiba que pode participar da pré-venda de ingressos para o evento que vai acontecer em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Esse público vai ter acesso exclusivo com 7 dias de antecedência. A pré-venda começa no dia 31 (segunda-feira) e esses clientes vão poder comprar os ingressos com até 30% de desconto.

Nubank será patrocinadora do evento Disney Magic Run 2023. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vendas oficiais ao público

Já as vendas oficiais ao público vão ser aberta no dia 7 de agosto e caso os clientes do Nubank não conseguirem comprar os ingressos na pré-venda, eles ainda vão conseguir comprar os ingressos depois com 205 de desconto, nas vendas normais. Já os clientes que não são da Ultravioleta, vão conseguir ter desconto também nos ingressos, mas com uma porcentagem menor, eles terão 10% de desconto.

Assim que a pré-venda ficar disponível, tem como comprar até 4 ingressos com o número do CPF e a retirada dos kits, com promoção com a Disney que pode ser feita entre os dias 26 e 28 de outubro. O kit que esses clientes receberem tem um número no peito, uma camiseta para cada inscrito e uma sacochila que foram produzidos pela C&A e ACE.

Disney Magic Run 2023

A Disney Magic Run é um evento para toda a família que é dedicado a conexão entre as pessoas. Esse evento promove as atrações e personagens marcantes dos filmes da Disney que todos amam até hoje e que ainda atrai milhares datrai milhares de visualizações, tanto de criança e adultos.

Esse evento é referente uma caminhada de 3 quilômetros, em uma distância mais curta e cerca de 8 quilômetros na modalidade para os inscritos acima de 16 anos. Lembrando que a última corrida aconteceu no ano de 2019, um evento que é para os adultos e para as crianças.

