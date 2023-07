Como a Mastercard pretende impedir compra de maconha com seus cartões

Restrição em cartões Mastercard – Em uma medida surpreendente e que tem gerado repercussões significativas no mercado financeiro e no setor de cannabis, a Mastercard, uma das maiores bandeiras de cartões de crédito do mundo, anunciou que seus cartões não poderão mais ser usados para compras de maconha. A medida é voltada para o mercado norte-americano e tem como objetivo eliminar qualquer conexão entre a Mastercard e os comerciantes de cannabis. Este desenvolvimento interessante e suas implicações serão detalhados adiante.

A Mastercard tomou uma recente medida para impedir a compra de maconha com seus cartões de débito nos Estados Unidos. Foto: divulgação

Compra proibida em cartões Mastercard

Recentemente, a Mastercard implementou uma estratégia rigorosa para desvincular a empresa de qualquer relação com o mercado de maconha. Em conformidade com esta decisão, a empresa enviou uma série de notificações de suspensão e rescisão para as empresas que facilitavam o uso de seus cartões de débito para aquisição deste produto. Como resultado dessa ação, muitas empresas enfrentam dificuldades para oferecer soluções alternativas de pagamento em suas lojas de cannabis.

O porta-voz da Mastercard confirmou e esclareceu a ação da empresa. De acordo com ele, a Mastercard instruiu as instituições financeiras que fornecem serviços de pagamento para os comerciantes de cannabis, e que estabelecem uma conexão com a Mastercard, a interromperem imediatamente essa atividade. A ordem reflete a postura oficial da empresa de se dissociar completamente de qualquer transação relacionada à compra de maconha.

Por enquanto, a iniciativa da Mastercard afeta apenas as compras realizadas com os cartões de crédito da bandeira. Ainda não se sabe se a restrição se estenderá também para as opções de pagamento digitais associadas à empresa.

Entretanto, a Mastercard não é a única empresa que tem tomado medidas contrárias ao comércio de cannabis. A Visa, outra grande bandeira de cartões de crédito, também tem investido esforços para impedir que seus cartões sejam utilizados para a compra de maconha.

Tendência de repressão

Essas ações das empresas de cartões de crédito indicam uma tendência de repressão ao consumo de maconha, sinalizando que os consumidores deste produto possivelmente terão que retornar ao uso do dinheiro em espécie para realizar suas compras.

O mercado da cannabis nos Estados Unidos já enfrentou anteriormente desafios para integrar o setor às soluções de pagamento digital. Desta vez, empresas como a Mastercard e Visa estão restringindo as transações para compra de maconha com base na ilegalidade federal da substância.

As empresas de cartão de crédito têm sido claras quanto às suas políticas sobre o assunto. Elas exigem que os clientes realizem atividades legais nos locais onde estão autorizados a usar suas marcas. Como o governo federal dos Estados Unidos considera as vendas de maconha ilegais, essas compras não são permitidas nos sistemas dessas empresas, como explicitado em comunicado divulgado.

O impacto dessas medidas sobre o mercado de cannabis e os possíveis ajustes que comerciantes e consumidores terão que fazer para lidar com essa situação continuam a ser questões em aberto. De qualquer maneira, esta decisão da Mastercard, seguida pela Visa, revela um cenário complexo e dinâmico no relacionamento entre o setor financeiro e o mercado de cannabis.

