Seu CPF está na lista para receber 5 parcelas de R$ 750? Descubra

Parcelas de R$ 750 para estas pessoas – O último semestre de 2023 traz uma grande notícia para muitos brasileiros: a concessão de parcelas mensais de R$ 750 pelo Governo Federal. Este dinheiro adicional representa um incremento significativo na economia de várias famílias, especialmente as de baixa renda. A informação completa a respeito desta medida, suas origens, detalhes e como ela beneficiará a população será detalhada a seguir.

Governo anunciou parcelas de R$ 750

Durante o período de agosto a dezembro deste ano, uma série de brasileiros serão beneficiados por este auxílio financeiro significativo. A quantia poderá ser utilizada de diversas maneiras, desde a aquisição de alimentos até o pagamento de contas domésticas e boletos diversos, proporcionando uma margem de conforto para os beneficiários nesta fase de dificuldades econômicas.

Este acréscimo financeiro é, na verdade, uma combinação de duas parcelas distintas. A primeira, no valor de R$ 600, refere-se ao montante mínimo fornecido pelo programa Bolsa Família, amplamente conhecido pela população. A segunda parcela, de R$ 150, é um adicional concedido para famílias que possuem crianças com menos de 6 anos de idade. Assim, para aqueles que possuem filhos nesta faixa etária e estão em conformidade com as regras do programa, o valor total pode chegar a R$ 750 até o final do ano.

A verificação das parcelas pode ser feita de maneira simples e prática através da internet. O aplicativo Bolsa Família, disponível para download tanto para sistemas operacionais Android quanto iOS, é a principal plataforma de consulta. Este recurso digital permite aos usuários o acompanhamento detalhado dos pagamentos. Importante ressaltar que, após a liberação das parcelas, é necessário movimentar o dinheiro num período de até 120 dias.

Cronograma

O cronograma de pagamento dessas parcelas segue a ordem do Número de Identificação Social (NIS) final de cada beneficiário. Segue abaixo o calendário de repasses até o final do ano de 2023.

Em agosto, o calendário começa com os beneficiários de NIS final 1 no dia 18, seguidos dos NIS 2 no dia 21, continuando dia após dia até os de NIS final 0 que receberão no dia 31.

Setembro repete o mesmo modelo, com os beneficiários de NIS final 1 recebendo no dia 18 e o cronograma segue até o dia 29 para os de NIS final 0.

Outubro, no entanto, inicia com os NIS 1 no dia 18, avançando até o dia 31 para os NIS 0.

Já no mês de novembro, o pagamento inicia no dia 17 para os NIS 1 e encerra no dia 30 para os de NIS final 0.

Dezembro antecipa um pouco o calendário, com os pagamentos para NIS 1 começando no dia 11 e encerrando no dia 22 para os NIS final 0.

Estas informações estão disponíveis também no site do governo (gov.br), onde há atualizações constantes a respeito de quaisquer alterações no cronograma.

Esta medida do Governo Federal é uma demonstração de preocupação e compromisso com as famílias mais necessitadas, proporcionando a elas um auxílio que pode fazer a diferença em suas vidas. É um esforço para mitigar as dificuldades financeiras que tantos brasileiros estão enfrentando neste momento, e representa um passo significativo no sentido de garantir a estabilidade e a segurança financeira para as famílias beneficiadas.

