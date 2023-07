Pânico! Jacaré salta da água e invade barco com turistas

Um vídeo com um cena assustadora mostrou o momento em que um jacaré saltou da água para um barco e estalou suas mandíbulas aterrorizantes para os turistas. O focinho do jacaré acabou a centímetros dos passageiros do barco durante o incidente chocante em um pântano perto de Nova Orleans, Louisiana. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Jacaré dá susto ao pular dentro de barco com turistas nos EUA. | Foto: Reprodução / YouTube

Uma carona inesperada

Um vídeo viralizou nas redes sociais e em noticiários estadunidenses ao mostrar uma cena assustadora em que um jacaré salta da água direto para um barco e tentar morder um grupo de turistas apavorados com a visita inusitada do réptil à embarcação.

O focinho do jacaré acabou a centímetros dos passageiros do barco durante o incidente chocante em um pântano perto de Nova Orleans, no estado americano de Louisiana.

Segundo aparece no curto vídeo, o animal parecia estar tentando embarcar no barco enquanto colocava as patas dianteiras e a cabeça na embarcação. Ele abriu suas mandíbulas imponentes e mostrou os dentes para um dos passageiros, enquanto gritos eram ouvidos ao fundo.

“Oh meu Deus”, gritou um dos passageiros, que chegou a centímetros do réptil.

Um homem então gentilmente colocou as mãos no nariz do jacaré e o guiou de volta para a água. O animal deslizou para a lagoa e submergiu no pântano escuro.

“Isso é assustador pra c.”, disse um passageiro depois que o perigo passou, para logo depois cair na gargalhada junto aos demais colegas do barco, que mais pareciam rir de nervoso do que da situação, que de cômica não teve nada.

Vídeo viraliza na web

O USA Today compartilhou o vídeo no YouTube, onde muitos espectadores ficaram igualmente chocados com o tremendo susto que o grupo de turistas levou com a ‘visita’ do jacaré.

“Uau, ele[o turista] lidou com aquele lagarto aquático gigante com sutileza calma”, disse um comentarista ao comentar a reação do passageiro que devolveu o animal para fora do barco.

Outros pensaram que as pessoas poderiam estar alimentando o jacaré, e é por isso que ele estava tão ansioso para interagir com os humanos.

“Isso provavelmente vai custar a vida dele”, comentou um internauta.

Em meio às especulações do que levou o bicho ao barco, é claro que houve espaço para os famosos comediantes amadores de plantão, que consideraram o perigoso episódio como o momento propício para fazerem piadas.

“O cara acabou de empurrar aquele jacaré tipo: hoje não, jacaré, você está bêbado”, disse um deles. Enquanto outro afirmou que “ele estava verificando se você queria estender a garantia do seu barco”.

Dentre tantos comentários de espanto e de piadas de mau gosto, também teve espaço para os usuários mais sensatos, que viram o quão perigosa foi a situação com os turistas no pântano de New Orleans.

“Todos vocês nos comentários são estranhos”, disseram eles. “Não, ele não está sorrindo. Não, ele não queria parar para dizer ‘oi’. Esse é um animal selvagem que pode e matará se tiver a chance.

“As pessoas que olham para esses tipos de predadores e pensam neles como ‘fofos’ ou amigáveis são malucas”, completou outra internauta.

