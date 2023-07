Instagram Web oferece mais praticidade; aprenda a usar

Com o avanço das redes sociais, o Instagram se tornou a principal plataforma para compartilhar fotos e vídeos. Inicialmente concebido como um aplicativo para dispositivos móveis, o Instagram evoluiu ao longo dos anos e ganhou uma versão para computadores, conhecida como Instagram Web.

Instagram Web oferece mais praticidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que é o Instagram Web?

O Instagram Web é uma versão do aplicativo Instagram projetada especificamente para uso em navegadores de computadores. Assim como o aplicativo móvel, o Instagram Web te permite acessar sua conta, interagir com seus seguidores e postar fotos e vídeos, tudo isso sem a necessidade de baixar qualquer software ou aplicativo adicional.

Como funciona o Instagram Web?

O funcionamento do Instagram Web é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site do Instagram, fazer login e começar a usar sua conta normalmente, não sendo necessário baixar nenhum aplicativo ou programa em seu computador para utilizar o Instagram Web.

Siga este passo a passo:

Acesse o site do instagram Insira suas informações de login, como nome de usuário, e-mail ou número de telefone, seguido da senha. Caso ainda não tenha uma conta, clique em “Não tem uma conta? Cadastre-se”, preencha o formulário de registro e, em seguida, volte para a página inicial para fazer o login. Passo 2: Clique na opção indicada em vermelho para começar a postar. Passo 3: Uma janela será aberta. Clique no botão azul “Selecionar do computador” para escolher a foto ou vídeo que deseja postar. Passo 4: Depois de selecionar a foto ou vídeo, ele aparecerá na tela. Você pode cortar a imagem ou clicar em “Avançar” para prosseguir. Na etapa seguinte, você pode escolher um filtro para a sua postagem. Passo 5: Em seguida, você terá a opção de adicionar uma legenda para a sua postagem, bem como hashtags relevantes. Você também pode adicionar a localização da postagem, caso deseje. Outras opções incluem adicionar um emoji ao texto e fornece uma descrição de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Depois de preencher todas as informações, clique em “Compartilhar” para publicar a postagem.

Qual a diferença entre o Instagram Web e o aplicativo?

Embora o Instagram Web e o aplicativo móvel sejam bastante semelhantes, existem algumas diferenças importantes entre eles. Vejamos algumas delas:

Aplicativo Instagram:

Envio de mensagens diretas (direct);

Edição do perfil e alteração da foto;

Curtir e comentar postagens;

Visualização de notificações;

Interação com stories de amigos;

Publicação de fotos e vídeos no feed e nos stories;

Recomendações de anúncios;

Transmissão ao vivo;

Opção de silenciar um perfil sem bloquear;

Acesso ao Instagram Shopping para fazer compras;

Análise de dados para perfis comerciais;

Promoção direta de postagens no perfil.

Instagram Web:

Envio de mensagens diretas (direct);

Publicação de fotos e vídeos apenas no feed;

Edição do perfil e alteração da foto;

Curtir e comentar postagens;

Visualização de notificações;

Interação com stories de amigos;

Assistir a transmissões ao vivo.

