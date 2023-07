Atenção! Analgésico famoso pode causar hemorragia cerebral

É comum que a maioria das pessoas tenha em sua casa algum tipo de analgésico para dores comuns que aparecem no cotidiano, em sua maioria de baixa gravidade, como uma dor de cabeça, por exemplo. E se você pensou em aspirina ao lembrar daquela incômoda dor na lateral da cabeça ou no fundo dos olhos, é bom tomar mais cuidado com este analgésico. Continue lendo para saber mais detalhes sobre seus riscos mais abaixo.

Um novo remédio da AstraZeneca mostrou resultados promissores na redução do risco de morrer de câncer, especialmente o de pulmão. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Analgésico conhecido, mas mortal

A aspirina é conhecido como o analgésico mais comum para tratar dores simples que o ser humano tem no dia à dia, assim como é frequentemente prescrita pelos médicos para tratar uma das formas mais comuns de acidente vascular cerebral. Existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico, causado por um coágulo sanguíneo que bloqueia o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro. E o derrame hemorrágico, que é quando uma pessoa sofre um sangramento dentro ou ao redor do cérebro, cortando o suprimento de sangue e matando as células.

À medida que as pessoas envelhecem, aumenta o risco de desenvolver coágulos sanguíneos, o que, por sua vez, aumenta o risco de acidente vascular cerebral isquêmico – a forma mais comum, responsável por 85% de todos os casos.

Para combater o risco, os médicos geralmente prescrevem doses diárias baixas de aspirina, com o intuito de ajudar a afinar o sangue. No entanto, segundo recentes descobertas, tomar aspirina pode fazer pouco para prevenir a condição mortal, e pode, de fato, aumentar o risco de hemorragia cerebral. Entenda os riscos mais abaixo.

Leia mais: Atenção! Especialistas revelam 4 alimentos que aumentam a chance de AVC

Saúde em risco

A pesquisa australiana se soma a um crescente corpo de evidências que sugere que doses regulares de aspirina para adultos mais velhos que ainda não tiveram um derrame trazem mais riscos do que benefícios.

O estudo, publicado no JAMA, analisou a incidência de derrames e hemorragias internas na cabeça em 19.114 pessoas com mais de 70 anos por cinco anos. Metade dos participantes recebeu uma dose baixa de aspirina todos os dias, enquanto a outra metade tomou uma pílula de placebo. Entre aqueles que tomaram aspirina, 1,5 por cento sofreram um acidente vascular cerebral isquêmico durante o período do estudo, em comparação com 1,7 por cento no grupo placebo.

Ele também descobriu que 1,1% dos participantes que tomaram o medicamento apresentaram sangramento dentro ou ao redor do cérebro, em comparação com apenas 0,8% daqueles que tomaram placebo. Um estudo separado descobriu que tomar aspirina regularmente também pode aumentar o risco de desenvolver anemia, especialmente em pessoas com 65 anos ou mais.

A anemia por deficiência de ferro é causada pela falta de ferro no sangue, de acordo com o The National Health Service – NHS (Serviço Nacional de Saúde). Outros efeitos colaterais de tomar aspirina diariamente podem incluir indigestão leve e tendência a sangrar mais facilmente.

Por exemplo, você pode ter hemorragias nasais e hematomas com mais facilidade e, se se cortar, o sangramento pode demorar mais do que o normal para parar. O NHS aconselhou que você tome cuidado extra ao realizar atividades que possam causar ferimentos ou cortes.

Sinais de um AVC

Os principais sintomas do AVC podem ser lembrados com a sigla RBFT

Rosto – o rosto pode ter caído de um lado, a pessoa pode não conseguir sorrir ou a boca, ou o olho podem ter caído.

Braços – a pessoa pode não ser capaz de levantar os dois braços e mantê-los lá por causa de fraqueza ou dormência em um braço.

Fala – sua fala pode ser arrastada ou truncada, ou a pessoa pode não conseguir falar apesar de parecer estar acordada; eles também podem ter problemas para entender o que você está dizendo a eles.

Tempo – é hora de discar 999 imediatamente se você notar algum desses sinais ou sintomas.

Leia também: Nariz entupido e dor de cabeça? Este alimento pode resolver