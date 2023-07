Beneficiários do CadÚnico começam final de semana com ótima notícia

Usuários do benefício Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) de final 9 estão comemorando a chegada de uma grande notícia. Na sexta-feira (28), a Caixa Econômica Federal pagará a parcela de julho do programa social a milhares de beneficiários do país.

De acordo com as regras do Bolsa Família, os repasses do benefício sã pagos nos dez últimos dias úteis de cada mês. A lógica de pagamentos se baseia no último dígito do NIS dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Os beneficiários com NIS de final 9 recebem a nova parcela do benefício. Os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem. No entanto, os beneficiários que quiserem sacar o dinheiro poderão ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

Beneficiários do Cadastro Único começam final de semana com boa notícia. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Regra de Proteção do Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. No mês de julho, cerca de 20,9 milhões de pessoas estão recebendo o benefício, que se destina às famílias em situação de vulnerabilidade social no país.

Em resumo, o programa foi relançado em março deste ano, trazendo consigo diversas mudanças. Uma delas foi a Regra de Proteção, que ajuda os usuários a não perderem o benefício em uma situação específica.

De acordo com as novas regras do Bolsa Família, os usuários podem ingressar no programa se tiverem uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. Contudo, mesmo que o rendimento ultrapasse essa marca, os segurados não irão perder o benefício de imediato.

Embora o requisito de renda mínima seja descumprido, as famílias seguradas continuam recebendo o valor pago pelo Governo Federal por mais dois anos. Contudo, a parcela cai para 50% do valor do pagamento que tinham direito. Ainda assim, é um período em que os usuários podem aproveitar para equilibrar as contas.

Veja quanto é a parcela mínima do Bolsa Família

Dentre as novas regras do benefício, existe uma que define o valor a ser recebido por cada pessoa da família. Trata-se do Benefício de Renda de Cidadania, que garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrita no Cadastro Único.

No caso das famílias unipessoais, compostas por um único indivíduo, essa regra garantiria uma parcela de R$ 142. Contudo, o Governo Federal complementa essa parcela para que alcance o valor mínimo de R$ 600 por cada usuário do Bolsa Família.

Assim, as famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$568,00 no mês, passam a receber R$600,00 pois qualquer valor abaixo dessa marca é complementado pelo governo.

A parcela mínima de R$600,00 só não será pago aos beneficiários do benefício que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente. Nesses casos, os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício, ou seja, algumas famílias podem receber menos que R$ 600 no país.

