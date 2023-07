Aceita Pix? Pesquisa mostra quais os principais gastos dos adolescentes

Pesquisa sobre o Pix – Adolescentes brasileiros, em um ritmo surpreendente, estão aderindo ao Pix como forma preferencial de pagamento. Isso marca uma mudança significativa em como a geração mais jovem está lidando com suas finanças, demonstrando uma adesão precoce à inovação tecnológica. O comportamento de gastos desses adolescentes também é um indicativo interessante do que está em voga entre essa faixa etária.

Em locais como supermercados, fast foods e restaurantes, o Pix tem se destacado como a escolha preferida dos adolescentes para realizar pagamentos, conforme apontado na pesquisa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja o que a pesquisa concluiu sobre o uso do PIX

Segundo um estudo recente realizado pelo Mercado Pago, os adolescentes no Brasil estão gastando, em média, R$ 268 por mês. Os dados foram coletados com base nos clientes de contas bancárias digitais para menores de idade. A maior parte desse valor é gasta em alimentos, com supermercados, fast foods e restaurantes sendo os estabelecimentos mais frequentados.

Veja também: Caixa Tem começa a liberar pix de R$ 600 pelo app

Esses adolescentes também procuram ativamente outros estabelecimentos, como lojas de departamento e farmácias. Essa tendência é particularmente observada entre adolescentes com mais de 13 anos. A lista completa dos estabelecimentos mais procurados inclui, em ordem decrescente, supermercados, restaurantes de fast food, restaurantes, lojas de departamento, serviços variados, farmácias, moda, docerias, transporte por aplicativo e lojas de cosméticos.

O estudo foi realizado em celebração ao primeiro aniversário do lançamento das contas para menores de idade pelo Mercado Pago. Os números apresentados pelo banco digital indicam um elevado grau de atividade financeira entre esses jovens clientes. Apenas em junho, foram registradas 23 milhões de transações em pagamentos realizados por adolescentes.

O impacto desse comportamento vai além dos números. O estudo revelou uma importante mudança nas conversas sobre educação financeira entre pais e filhos. Ignácio Estivariz, Head de Banco Digital da instituição, ressaltou o papel que a instituição desempenha nessa dinâmica. Segundo ele, o Mercado Pago está incentivando uma discussão vital sobre educação financeira entre pais e filhos, uma conversa que tem se expandido a cada dia.

Mudança de gerações

Essa nova tendência não só reflete uma mudança na forma como a nova geração lida com o dinheiro, mas também demonstra uma adoção precoce das novas tecnologias de pagamento. O Pix, como método de pagamento preferido, indica que os adolescentes estão abertos a inovações e as estão adotando em seus hábitos de consumo. Além disso, as categorias de gastos desses jovens podem fornecer insights valiosos para as empresas que buscam alcançar esse segmento do mercado.

Ao mesmo tempo, a popularidade crescente das contas digitais entre os adolescentes aponta para uma oportunidade para as instituições financeiras. Elas podem aproveitar esta tendência para se engajar mais efetivamente com essa demografia e oferecer produtos e serviços adaptados às suas necessidades.

Em última análise, essa mudança no comportamento de consumo dos adolescentes tem implicações significativas para o futuro do setor financeiro. Com os jovens se familiarizando cada vez mais com as inovações digitais e adotando novos métodos de pagamento, é esperado que essa tendência continue no futuro. O estudo do Mercado Pago é um indicativo valioso dessa evolução e destaca a necessidade das instituições financeiras se adaptarem a essa nova realidade.

Veja também: Pix pode mudar! Novidade deve facilitar a vida de muita gente