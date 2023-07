Motoristas não abrem mão de 5 ITENS que já foram luxo no carro

Itens que já foram considerado luxo em um carro – Se existe uma verdade universal, é que os tempos mudam – e o setor automotivo não é exceção a essa regra. Há um tempo, comprar um carro sem quaisquer acessórios adicionais, ou seja, “pelado”, era a norma. Entretanto, nos últimos anos, os consumidores têm exigido mais dos veículos que adquirem. As pessoas não apenas anseiam por um transporte de um ponto para outro, mas buscam conforto, eficiência e comodidade. Neste artigo, analisaremos cinco exigências cada vez mais comuns que os compradores de automóveis têm demandado.

Nos dias atuais, é comum encontrar um carro popular com itens de luxo, como bancos de couro e sistema de som premium. Foto: divulgação

Antigamente, estes itens eram vistos apenas em um carro de luxo

Na era moderna, até os veículos mais econômicos, como o Renault Kwid e o Fiat Mobi, vêm equipados com funcionalidades que antigamente eram vistas como opcionais de luxo, tais como direção assistida, ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Um bom exemplo dessa evolução é o Volkswagen Santana, um popular sedã de luxo dos anos 1980 aos 2000, que oferecia tais itens como opcionais.

A ascensão da direção elétrica é um fenômeno interessante. Muitos motoristas, incluindo o autor deste artigo, podem se lembrar de dirigir um carro sem assistência na direção. No entanto, com a introdução da direção assistida, a experiência de dirigir transformou-se em algo menos físico e mais prazeroso. Hoje, a preferência do consumidor mudou para a direção elétrica, que não está interligada ao motor do carro, contribuindo para a eficiência do veículo e oferecendo ainda mais leveza nas manobras.

A transmissão automática é outro recurso que tem sido cada vez mais demandado pelos consumidores. A ideia de que carros automáticos são para aqueles que não sabem dirigir, ou que eles consomem mais combustível e têm baixo desempenho, foi desbancada. A experiência de conforto no trânsito e a facilidade em situações de anda e para tornaram o câmbio automático um recurso essencial para muitos motoristas. Exceto pelos veículos de entrada, a transmissão automática tornou-se padrão na maioria dos carros, especialmente entre aqueles dispostos a pagar um pouco mais por esse conforto.

Em relação aos motores, tem-se visto uma tendência de consumidores preferirem motores menores e turbinados em detrimento de motores grandes e aspirados. A eficiência do turbo, capaz de entregar mais torque e um consumo de combustível melhor, fez dessa opção a preferência de muitos. Essa mudança é evidente nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que mostram que apenas 1,92% dos carros de passeio emplacados em um ano recente possuíam cilindrada acima de 2 litros.

Clientes mais exigentes

Outra exigência crescente diz respeito aos estofados dos veículos. A preferência do consumidor tem se inclinado para os bancos de couro, apesar das críticas em relação à qualidade dos materiais sintéticos utilizados. A facilidade de limpeza é um atrativo para muitos, embora os bancos de tecido ofereçam vantagens como melhor troca de calor e maior conforto.

Por fim, a corrente de comando no sincronismo do motor tem se tornado uma exigência para muitos consumidores. Essa preferência se deve à durabilidade da corrente, que, na teoria, tem o mesmo tempo de vida útil do motor, ao contrário das correias dentadas, que exigem trocas periódicas e possuem altos custos de reparo em caso de quebra.

Assim, pode-se concluir que a exigência dos consumidores por veículos mais completos, confortáveis e eficientes é uma tendência que está moldando o setor automotivo. Conforme a indústria evolui para atender a essas demandas, é possível que vejamos uma proliferação ainda maior de carros equipados com esses e outros recursos no futuro.

