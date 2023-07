Grande novidade do Nubank será entregue para clientes ativos

O banco digital Nubank anunciou mais um recurso inovador que visa aumentar a praticidade dos clientes que usam constantemente o aplicativo da fintech. Dessa vez, a instituição liberou o “Meus limites”, disponibilizando todas as opções de crédito no app. Continue lendo e saiba mais abaixo quais facilidades a nova ferramente pode trazer ao cliente do “roxinho”.

Nubank anuncia mais novidades

O Nubank recentemente foi coroado como a 4° instituição bancária do país contendo o maior número de clientes. Ultrapassando o Banco do Brasil, a fintech atingiu 77.665.209 clientes, pouco mais de 2 milhões superiores ao BB. Com isso, os serviços e produtos anunciados pelo banco só crescem. Dessa vez, a instituição liberou o “Meus limites”, disponibilizando todas as opções de crédito no app.

A nova função permite que os usuários tenham mais acessibilidade e praticidade no aplicativo da fintech. A tela principal da ferramenta irá contar com dados sobre o limite de crédito disponível e aprovado, além do valor aplicado no Nu Limite Garantido. É possível ainda acessar a aba limites e adicionar para solicitar análises e novas linhas.

Dentro do app, os usuários podem ajustar, visualizar e solicitar novos limites de crédito, encontrando informações de liberação, assim como uma linha do tempo, que permite que o cliente tenha ciência da liberação anterior à solicitada. Além disso, o cliente pode ter acesso às futuras liberações para gastar por meio do crédito.

Recentemente, a fintech também disponibilizou outras ferramentas, como a opção de construir limite, através do Nu Reserva Garantida, onde o usuário deposita qualquer valor e esse é convertido em limite de crédito em seu cartão. A cada pagamento da fatura, o valor retorna ao limite estipulado. Todas as funções estão disponíveis no site ou no app.

Como acessar a nova função do Nubank

Para acessar a nova função do Nubank e ter disponível os novos serviços, basta seguir os seguintes passos:

Na tela inicial do app, vá até a seção “Cartão de crédito”;

Busque pela opção “Meus Limites” nos ícones da tela e clique;

Caso queira ajustar, basta mover a seta para frente ou para trás;

Se quiser saber mais detalhes sobre os limites, basta tocar na opção.

Parceria de peso

Recentemente, o Nubank anunciou sua parceria com a Casas Bahia, que passa a integrar seu marketplace. O banco digital lançou essa plataforma no ano passado e já reúne mais de 150 lojas, com descontos exclusivos, cupons e cashback.

Com a combinação das marcas, o cliente consegue escolher e pagar o produto sem precisar sair do app do Nubank. No Shopping do Nubank será possível ter acesso a um catálogo variado com eletrodomésticos, smartphones, eletroportáteis, games, entre outros.

Além disso, os clientes têm acesso a vantagens, como o atendimento exclusivo da plataforma financeira e parcelamento em até 24 vezes ou em 10 vezes sem juros, através do NuPay.

Ao utilizar o NuPay como forma de pagamento, o Nubank oferece, dependendo do perfil e análise de crédito do cliente, a oportunidade de obter um limite adicional para realizar compras. Com isso, o usuário pode adquirir produtos do Shopping do Nu sem afetar o limite de crédito em seu cartão Nubank.

