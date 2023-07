Caixa começa a pagar HOJE (27) a quantia de R$ 12,7 milhões do FGTS

Os trabalhadores e contribuintes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já começam a quinta-feira (27) com boas notícias. Segundo a Caixa Econômica Federal, trabalhadores que estejam dentro dos requisitos devem receber o crédito referente ao Lucro do FGTS a partir de hoje, e os depósitos se encerram no próximo dia 31. Leia mais abaixo para saber quem recebe nesta quinta e quais os requisitos necessários para ter direito ao benefício.

A Caixa Econômica Federal liberou aos trabalhadores, nesta quinta-feira, crédito referente ao lucro do FGTS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Lucro do FGTS rende dinheiro ao trabalhador

A Caixa Econômica Federal começa a distribuir os R$ 12,7 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta quinta-feira (27). De acordo com o banco, cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta com saldo em 31 de dezembro de 2022 receberão o crédito, proporcional ao saldo existente naquela data.

A distribuição vai terminar na próxima segunda-feira, no último dia do mês. A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, que foi de R$ 12,8 bilhões.

Como saber o quanto vou receber?

Segundo o governo, o índice de distribuição será de 0,02461511. Ou seja, para saber quanto receberá, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em 31 de dezembro de 2022 pelo índice de distribuição. A cada R$ 100 de saldo no FGTS, o trabalhador recebe R$ 2,46 de lucro. Por exemplo, uma conta que tinha, na época, R$ 10 mil, terá um lucro creditado de R$ 246,15. Entenda melhor logo abaixo:

Confira exemplos:

conta com R$ 100: recebe R$ 2,46

conta com R$ 500: recebe R$ 12,31

conta com R$ 1.000: recebe R$ 24,62

conta com R$ 2.000: R$ 49,23

conta com R$ 5.000: R$ 123,08

conta com R$ 10.000: recebe R$ 246,15

Como consultar o saldo?

De acordo com a Caixa, os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta de FGTS por meio do Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store.

Vale ressaltar que o dinheiro não poderá ser sacado separadamente e que as regras para o saque do FGTS seguem inalteradas. Por exemplo, pode fazer o saque a pessoa demitida sem justa causa ou que vai comprar um imóvel.

Entenda mais sobre os lucros do FGTS e como funciona essa distribuição de valores ao contribuinte logo abaixo.

Leia mais: Lucros do FGTS até 31 de agosto: aprenda como calcular quanto você receberá

O que é a distribuição de lucros do FGTS?

A ação é uma medida legal que tem como objetivo aumentar a rentabilidade das contas dos trabalhadores no FGTS, por meio da distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo fundo, além da remuneração mensal, que é feita por meio da aplicação da taxa referencial (TR) mais 3% ao ano, conforme legislação vigente.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o resultado do lucro do FGTS é decorrente do retorno de suas aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, fruto da governança do Conselho Curador do próprio fundo e da atuação do banco público como agente operador.

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato com o banco pelo telefone 0800 726 0207.

Leia também: Quais trabalhadores receberão o LUCRO do FGTS e quando o dinheiro cai na conta?