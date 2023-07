Caixa Tem começa a liberar pix de R$ 600 pelo app

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa destinado aos repasses de benefícios sociais presenteou milhares de beneficiários com um PIX de R$ 600 agora! O pagamento segue a contemplação de determinado grupo que está regular em um dos programa sociais inscritos no CadÚnico. Dessa forma, todos os beneficiários podem usufruir do repasse.

Caixa Tem começa a liberar pix de R$ 600 para quem está inscrito no CadÚnico. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem libera pix com possíveis extras

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa destinado aos repasses de benefícios sociais presenteou milhares de beneficiários com um PIX de R$ 600. O pagamento segue a contemplação de determinado grupo que está regular em um dos programa sociais inscritos no CadÚnico. Dessa forma, todos os beneficiários podem usufruir do repasse do benefício social.

Quem pode receber?

O grupo que pode receber o valor é referente aos inscritos regulares do Bolsa Família, programa de transferência de renda, criado pelo governo federal, que visa o combate a fome e à desigualdade no país. Os beneficiários inscritos sob o NIS 8 podem receber o PIX do Caixa Tem. O programa aceita famílias com renda per capita (por pessoa) mínima para ingresso de até R$ 218 por pessoa.

O pagamento do auxílio será contemplado às 9h (horário de Brasília). Além do PIX de R$ 600 depositado, é possível ainda receber adicionais extras no aplicativo. Para isso, é necessário cumprir alguns requisitos específicos, como:

Ter, pelo menos, uma criança de até seis anos na família e que tenha a caderneta de vacinação atualizada – recebe R$ 150;

Ter uma gestante ou lactante com exame nutricional e pré-natal agendados – recebem cada uma R$ 50;

Ter, pelo menos, um adolescente de 12 a 18 anos matriculado em uma instituição de ensino – recebe R$ 50.

Calendário completo do Bolsa Família

Confira o calendário do Bolsa Família de julho. Os que estão em negrito ainda serão contemplados. O programa encerra os pagamentos na próxima segunda-feira (31).

NIS de final 1: 18 de julho;

NIS de final 2: 19 de julho;

NIS de final 3: 20 de julho;

NIS de final 4: 21 de julho;

NIS de final 5: 24 de julho;

NIS de final 6: 25 de julho;

NIS de final 7: 26 de julho;

NIS de final 8: 27 de julho;

NIS de final 9: 28 de julho;

NIS de final 0: 31 de julho.

Bolsa Família para as mães

A Caixa Econômica Federal (CEF) poderá realizar um repasse de R$ 1.310 para as mães solteiras do Bolsa Família. Trata-se da soma da parcela regular do programa de transferência de renda ao benefício adicional do Bolsa Família, que pode garantir um repasse de R$ 600 por mês.

Isso porque o Benefício Primeira Infância garante um repasse de R$ 150 para cada uma das crianças de 0 a 6 anos completos de idade. Sendo assim, uma mãe com quatro filhos dentro desta faixa etária poderá receber R$ 600 apenas do Benefício Primeira Infância. O valor ainda será somado à parcela regular do Bolsa Família.

Vale lembrar que a parcela regular do Bolsa Família vem sendo calculada, desde junho, pela soma de R$ 142 por pessoa. Sendo assim, uma família composta pela mãe e os quatro filhos, somando cinco membros no total, deverá receber um repasse de R$ 710 da parcela regular. O valor é equivalente à soma da cada uma das cinco parcelas de R$ 142 de cada um dos membros da família.

Ao somar o montante da parcela regular do programa de transferência de renda ao montante do Benefício Primeira Infância, é possível verificar que essa família deverá receber, por mês, um repasse de R$ 1.310 por mês.

Mas é importante informar que as instituições financeiras seguem realizando o desconto de R$ 160 da folha de pagamento do Bolsa Família. O débito vem sendo realizado para quitar a dívida do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, contratado por milhares de segurados em outubro do ano passado. Nesse sentido, a família precisa ficar atenta ao repasse.

