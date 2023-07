Aviso GERAL: INSS libera nova rodada de pagamentos

O INSS acaba de liberar mais um lote de pagamentos para seus segurados, que recebem aposentos, pensões e outros benefícios administrados pela autarquia. Os pagamentos começaram no dia 25 de Julho e devem ir até o dia 07 de agosto. Saiba quem pode receber os valores e como é possível realizar a consulta, vale lembrar, que a depender do valor do benefício, o dia do saque pode mudar.

INSS libera uma nova rodada de pagamentos, confira | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Benefícios do INSS

A autarquia em questão é responsável pela Previdência Social no Brasil e ela administra vários benefícios do setor, como aposentos, pensões, auxílio-doença e até mesmo o BPC, que é um benefício de âmbito assistencial.

Cada um dos benefícios citados, possuem algumas peculiaridades para que os segurados possam ter acesso, por exemplo, a pensão por óbito, é preciso que os dependentes cumpram regras específicas, ao passo que na aposentadoria o segurado deve ter uma idade mínima e um tempo mínimo de trabalho.

Ao passo que o BPC, que é um benefício assistencial, exige que o beneficiário tenha cadastro no CadÚnico e esteja em situação de vulnerabilidade social.

Veja também: Como Usar O Celular Para Fazer DINHEIRO EXTRA? 10 Apps Que Funcionam

Calendário de pagamentos do INSS

O calendário de pagamentos do INSS respeita o último número do benefício dos seus segurados, ou seja, a cada dia que se passa, um novo lote de beneficiários podem receber os seus benefícios.

Além disso, a depender do valor que o beneficiário recebe, a data pode mudar, já que há um calendário para quem recebe até 1 salário mínimo e outro calendário para quem recebe valores acima do piso nacional. Confira o cronograma:

Até 1 salário mínimo Acima de 1 salário mínimo Benefício final 1: 25 de julho Benefício final 1 e 6: 01 de agosto Benefício final 2: 26 de julho Benefício final 2 e 7: 02 de agosto Benefício final 3: 27 de julho Benefício final 3 e 8: 03 de agosto Benefício final 4: 28 de julho Benefício final 4 e 9: 04 de agosto Benefício final 5: 31 de julho Benefício final 5 e 0: 07 de agosto Benefício final 6: 01 de agosto Benefício final 7: 02 de agosto Benefício final 8: 03 de agosto Benefício final 9: 04 de agosto Benefício final 0: 07 de agosto Cronograma de pagamentos dos benefícios do INSS

Como consultar o valor e a data?

A consulta pode ser feita diretamente pelo aplicativo Meu INSS, que está disponível tanto para Android quanto para IOS. O passo a passo é o seguinte:

Efetue login no aplicativo Meu INSS;

Ao entrar nele, várias opções irão aparecer na tela, no caso em questão, deve-se clicar em “extrato de pagamento”.

Pronto, agora em sua tela irá aparecer todas as informações como valores e a data que o valor será repassado. O processo pode ser feito também pelo site. Caso haja dúvidas, o beneficiário pode tirá-las através do número 135.

Veja também: Quem Ficou De Fora Nesta Segunda (31) Receberá Quando A Restituição Do IR?