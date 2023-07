Gasolina ficará mais cara em agosto? Veja quanto aumentou em julho

E mais um mês o assunto da gasolina se torna o mais temido pelos motoristas. A oscilação, o aumento fazem com que o bolso do brasileiro sofra. Na primeira metade desse mês de julho o preço médio da gasolina terminou com alta em todo o Brasil, em média nacional, a gasolina ficou 5,08% mais caro se for comparar com o mês de junho, passou para R% 5,79 entre o dia 1 ao dia 14 de julho.

A gasolina é um assunto que ainda precisa ser resolvido pelas autoridades e que diversos brasileiros reclamam, além disso argumentam que somente no Brasil e gasolina é tão cara assim e que essa oscilação prejudica o bolso do trabalhador.

gasolina teve aumento em todas as regiões do Brasil. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Retorno da cobrança dos impostos sobre o combustível

Os dados que citamos acima são do IPTL (Índice de Preços Ticket Log), através de uma pesquisa que foi feita pela Edenred Brasil em centenas de postos de combustível no Brasil. Vale ressaltar que os valores são apurados para formar uma média nacional, estadual e regional.

Douglas Pina, que é o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil argumentou “Os aumentos expressivos identificados no preço repassado ao consumidor refletem especialmente o retorno da cobrança dos impostos sobre o combustível”.

Recorte no preço

Teve aumento em todas as regiões do Brasil neste período e o Nordeste ficou em primeiro lugar depois do fechamento da primeira quinzena com a maior alta percentual. A gasolina nessa região subiu cerca de 5,73% no período, e foi vendida a R$ 5,90 o litro.

Neste levantamento mostrou que o preço médio alto por região no Norte, que foi de R$ 6,15 enquanto isso no Sudeste foi onde teve mais baixo, valor de R$ 5,66. A pesquisa mostra que os acréscimos foram superiores a 2% em todos os estados incluindo também o Distrito Federal.

No entanto, o destaque aconteceu mesmo na Bahia onde chegou a 7,09% para R$ 5,89 o litro. E a média que foi mais expressiva é de Roraima, onde a gasolina foi vendida por R$ 6,74 o litro. E o estado que teve o preço médio mais baixo é Paraíba, onde a gasolina foi vendida por R$ 5,57.

Etanol, como está a situação?

O preço do etanol também deu uma elevada, ele subiu 3,84% e chegou no valor de R$ 4,1 na primeira semana da quinzena. Foi um aumento médio que ultrapassou 35 em todas as regiões brasileiras, e nesse ranking o Nordeste ficou em primeiro lugar novamente onde teve o maior avanço depois da alta de 4,43%, ou seja, R$ 4,71. Somente o Acre teve queda no preço do etanol.

Douglas Pina disse “No período da pesquisa, o etanol, quando comparado a gasolina, foi considerado o combustível mais vantajoso para abastecimento apenas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e no Distrito Federal. O etanol é considerado ecologicamente mais viável, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”.

