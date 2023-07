Como colocar a vida em ordem e regularizar o DAS atrasado para quem é MEI

O MEI, que é uma sigla para Microempreendedor Individual, foi criado no ano de 2009 pelo governo com o principal o objetivo de fazer as pessoas que trabalham de forma autônoma se regularizarem para se tornarem pequenos empreendedores, e desde então essa categoria só tem crescido.

Vale ressaltar que o limite de faturamento anual que uma empresa cadastrada como MEI pode ter é de R$ 81 mil. Quando o trabalhador se formaliza como MEI ela passa a ter um número de CNPJ e também acesso a Previdência Social, no entanto isso não deixa de lado as suas obrigações que precisam ser cumpridas e uma delas é o pagamento mensal.

Contribuição mensal do MEI

O MEI precisa manter essa contribuição em dia para realmente garantir o uso dos benefícios dessa categoria. Eles têm vantagens como auxílio-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria e diversos outros casos você tenha débitos.

Lembrando que se você tiver algum boleto mensal atrasado do DAS – Documento de Arrecadação do Simples) é preciso regularizar o quanto antes para você continuar tendo acesso aos benefícios, ou seja, para você conseguir manter o CNPJ ativo é preciso cumprir essas obrigações.

E se eu não pagar, o que acontece? O não pagamento desses impostos pode gerar multas para o MEI e em alguns casos o MEI pode até perder o CPNJ de Microempreendedor, por isso negocie seus débitos.

Está com impostos atrasados? Calma que vamos te ajudar a como fazer o parcelamento do mesmo para não perder o seu CNPJ, veja abaixo.

Quais são os valores de contribuição que o MEI precisa pagar?

O valor do DAS depende de cada categoria:

Empresas de comércio e indústria (INSS + ICMS): R$ 67,00

Empresas de serviços (INSS + ISS): R$ 71,00

Empresas de comércio e serviços (INSS + ISS + ICMS): R$ 72,00

MEI caminhoneiro (12% INSS + ISS + ICMS): R$ 164,40

Passo a passo de como fazer o pagamento do MEI

O MEI paga os impostos mensalmente através do DAS, como citamos acima, o valor desse documento pode ter valores diferentes, tudo vai depender da atividade que o mesmo exerce. Veja abaixo o passo a passo de como fazer o pagamento.

Entre no Portal do Empreendedor

Escola a opção “Já sou MEI”

Clique em “Pagamento de Contribuição Mensal”

Escolha a opção “Boleto”

Depois informe o número do CNPJ

Acesse a opção “Emitir Guia de Pagamento”

Escolha o mês atrasado que deseja pagar

Coloque a data de pagamento

Clique em “Gerar DAS”

Efetue o pagamento com os juros já no cálculo e sua situação estará normal.

Tem como fazer parcelamento do MEI?

A resposta é sim, se for parcelamento das dívidas MEI, tem como fazer esse procedimento pelo site do Simples Nacional e escolher a forma de parcelamento, o procedimento também é fácil.

Porém, se ainda for uma dívida ativa, é preciso saber que neste ano de 2023 só tem como parcelas os impostos pendentes que venceram até o mês de dezembro do ano passado (2022).

