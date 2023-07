Por que agosto recebe o nome de “Mês do Cachorro Louco”? Descubra

Em agosto, o cenário se caracteriza por um clima frio e seco, bem como a manifestação de agressividade em cães e a propagação de uma doença mortal, criando uma combinação que lhe conferiu a alcunha de “mês do cachorro louco”. É comum observar o cio simultâneo de várias cadelas, o que pode levar a conflitos entre os cães machos. Além disso, esse mês também é marcado pelas campanhas de vacinação antirrábica. Vamos entender o motivo por trás dessas ações!

Porque cachorro louco?

Primeiramente, é fundamental ressaltar que as condições climáticas podem exercer influência sobre o ciclo reprodutivo dos animais. De acordo com Carla Berl, uma médica-veterinária e fundadora da rede de hospitais veterinários Pet Care, o início da primavera é uma época que favorece o surgimento do cio em várias espécies.

Essa situação ocorre principalmente em regiões onde as estações do ano são distintas e bem marcadas, porém, esse padrão não é observado no Brasil, onde as fêmeas entram no cio a cada seis meses, ao longo do ano todo. Mesmo assim, no mês de agosto, um fenômeno intrigante acontece: as baixas temperaturas e a baixa umidade do ar levam muitas cadelas a entrarem no cio ao mesmo tempo.

Mas como isso está relacionado ao termo “cachorro louco”? Carla explica que o aumento dos níveis de hormônio feminino e o instinto dominante dos cães machos em se colocarem como líderes da matilha podem levar a confrontos agressivos entre os próprios machos, com outros animais e até mesmo com seus donos. É essa reação intensa que originou a expressão “cachorro louco”.

O problema é que esse comportamento agressivo muitas vezes resulta em brigas, ocasionando mordidas e arranhões. Se um dos cães estiver contaminado com raiva, há o risco de transmitir a doença para o animal atacado.

Carla destaca que, na fase avançada da raiva, os cães infectados frequentemente exibem um comportamento ainda mais agressivo. Contudo, essa não é a “loucura” associada ao mês de agosto; na verdade, ela se refere à brutalidade dos animais disputando as fêmeas no período de cio.

Tempo para prevenir isso

Devido aos elevados casos de transmissão de raiva em agosto, foram implementadas campanhas de vacinação nesse período. Rana Rached, médica-veterinária e responsável pela coordenação do curso de Medicina Veterinária na USCS, explica que o programa nacional de profilaxia da raiva teve início em 1973 e alcançou todos os estados brasileiros em 1977. Desde então, os índices de raiva em cães sofreram uma drástica redução, e muitos municípios não relataram casos positivos ao longo dos anos, principalmente devido à abrangente vacinação.

A especialista enfatiza que a raiva é uma doença incurável e que a principal forma de transmissão ocorre através da mordedura de um cão infectado. No entanto, também é possível a contaminação por meio de arranhões e lambidas de um animal doente em feridas de outros animais ou mesmo de seres humanos saudáveis. Embora a campanha anual seja realizada em agosto, é essencial compreender que a contaminação pode ocorrer durante todo o ano.

Portanto, a única maneira efetiva de prevenção é a vacinação anual de cães e gatos. Além disso, outros mamíferos que compartilham convívio com seres humanos também devem ser imunizados para evitar a propagação da doença.

