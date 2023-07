Onde encontrar o número do PIS? Descubra, se você esqueceu

Neste ano aconteceu o pagamento do abono do PIS/PASEP referente ao ano-base 2021. O PIS é uma sigla para Programa de Integração Social, que é uma contribuição tributária que precisa ser realizada pelos empregadores e empresas.

Os recursos que são acumulados pelo recolhimento são destinados aos trabalhadores que exercem atividade de carteira assinada, especificamente para os profissionais da iniciativa privada. Cabe ressaltar que o mesmo processo também ocorre para quem trabalha no setor público, que no caso é o Pasep, sigla para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

veja formas de consultar o número do PIS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Os dois programas garantem para esses trabalhadores o acesso a benefícios sociais, como por exemplo:

Abono Salarial

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Seguro-desemprego

É importante fazer uma consulta do PIS porque a numeração é um ponto essencial no momento de reivindicar o direito de benefícios e também para outras finalidades variadas. Lembrando que somente terão um número referente ao PIS, que são aqueles que já tiveram algum vínculo empregatício que tem algum registro da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Veja também: Valor SURPRESA do Pis/Pasep fica disponível e trabalhadores podem sacar BOLADA

Como encontrar o número do PIS?

Tem algumas formas do trabalhador conseguir encontrar a numeração do PIS, porém podemos destacar a primeira opção que é a consulta na Carteira de Trabalho, na primeira página do documento tem como identificar os dígitos que ficam no campo onde está escrito: PIS/Pasep.

Porém a pessoa que perde o documento não tem como ter acesso a esse número, por isso é legal conhecer outras maneiras de como realizar essa consulta do número do PIS. A mais simples é por ligação, basta ligar no número 135 da Previdência Social, e informar o número do CPF e teclar no número 5.

Além disso, tem como consultar a numeração através da internet, basta digitar o número do CPF. Tem como verificar o PIS nesses canais digitais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Aplicativo do FGTS

Aplicativo Caixa Trabalhador

Site da Caixa

Site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

Site ou aplicativo “Meu INSS”.

Veja também: R$ 1 BILHÃO do Pis/Pasep ainda não foi sacado! Você pode ter dinheiro a receber