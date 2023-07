ESTE truque do iPhone faz liberar espaço de armazenamento NA HORA

Diferente de aparelhos com sistema de Android, um iPhone não ocupa tanto espaço com aplicativos já pré-instalados de fábrica, no entanto, se você possui um modelo antigo, onde o espaço possivelmente é bem menor do que 64 gb, deve estar incomodado em não descobrir uma ‘opção mágica’ que libere o armazenamento do seu smartphone sem precisar apagar tudo para sempre. Continue lendo para saber mais sobre o que pode ser feito e deixe seu aparelho bem mais leve.

IPhone tem recurso que possibilita liberar mais espaço de armazenamento do aparelho. | Imagem de Jan Vašek por Pixabay

iPhone cheio, o que fazer?

Donos de iPhones normalmente não precisam se preocupar com os mesmos problemas que usuários de aparelhos com sistema Android tem: dezenas de aplicativos pré-instalados de fábrica que ocupam considerável espaço no aparelho e o dono não pode desinstalar. No entanto, se você, usuário de iPhone ainda assim tem problemas com pouco armazenamento, um recurso do iOs pode resolver o seu problema.

Em uma de suas muitas atualizações de sistema operacional, a Apple incorporou um conjunto especial de ferramentas de armazenamento que ajudam você a liberar um espaço valioso. A dica atende principalmente a usuários que possuem modelos de iPhones mais antigos, nos quais o tamanho do armazenamento costumava ser menor e era frequente a falta de espaço.

Se você é uma dessas pessoas que possui um iphone mais modesto e não desembolsar dinheiro para er um aparelho com mais capacidade, tente seguir algumas das recomendações de armazenamento da Apple, logo abaixo.

Descarregar aplicativos não utilizados

Há um botão em particular que você deve usar. Chama-se “Offload Unused Apps” e faz exatamente o que diz no título. O recurso remove aplicativos do seu iPhone que você não usa regularmente, mas ao mesmo tempo faz backup do conteúdo pessoal desses aplicativos na nuvem. Isso significa que você não perderá nenhuma de suas configurações ou arquivos nos aplicativos.

O recurso parece arriscado para aqueles que estão acostumados a ver os mesmos apps sempre no mesmo lugar na tela do iPhone, mas o resultado pode valer o sacrifício, podendo, em muitos casos, liberar mais de 50 GB de dados.

Veja como fazer:

Basta ir para Configurações> Geral> Armazenamento do iPhone e, em seguida, tocar em Ativar para descarregar aplicativos não utilizados.

Isso não é tudo

Você também pode usar outro recurso nesta parte de suas configurações chamado “Revisar vídeos baixados”. Este é um recurso automático que coleta os vídeos que você baixou para o seu iPhone. Os vídeos ocupam muito mais espaço do que as fotos e podem facilmente consumir gigabytes de armazenamento.

Aprenda como fazer:

Acesse Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone e procure a opção Revisar vídeos baixados.

Ele lhe dará uma estimativa de quanto espaço você pode liberar. Você pode acessar a configuração e ver quanto espaço os vídeos individuais estão usando e, em seguida, excluir os que não deseja manter.

