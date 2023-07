800 canais de graça pelo Google TV; confira a lista

O Google TV expandiu sua oferta com mais de 800 canais gratuitos diretamente acessíveis na tela inicial, abrangendo uma ampla variedade de opções, desde notícias até filmes e muito mais, tudo isso sem qualquer custo adicional. Essa atualização está disponível em todos os dispositivos Google TV nos Estados Unidos e inclui uma mistura de canais incorporados ao sistema e outros fornecidos por aplicativos de terceiros.

Foto: divulgação

Plataforma em ascensão

Com essa expansão, os usuários do Google TV agora têm acesso a uma vasta seleção de canais premium e conteúdos, incluindo canais de notícias populares, como NBC, ABC, CBS e FOX, bem como programação em mais de 10 idiomas, como espanhol, hindi e japonês.

Essa diversidade de opções possibilita aos usuários encontrar conteúdo que se alinhe às suas preferências e interesses, sem a necessidade de pagar por pacotes de TV a cabo ou serviços de streaming.

Essa ampliação da oferta de canais gratuitos faz parte dos esforços da empresa para proporcionar uma experiência de entretenimento mais abrangente aos usuários do Google TV, oferecendo acesso fácil e gratuito a uma grande variedade de conteúdo, tudo em um único lugar.

Vale destacar que, embora essa funcionalidade esteja disponível no Google TV, os canais gratuitos ainda não estão acessíveis na plataforma Android TV, que é encontrada em alguns dispositivos mais antigos, como o Nvidia Shield TV.

Entretanto, o Google anunciou que pretende disponibilizar esses canais para dispositivos Android TV compatíveis ainda este ano.

Quais são os canais?

Segue a lista completa dos principais canais disponíveis:

NBC News Now

Today All Day

Sky News

Reuters Now

Scripps News

Cheddar News

AccuWeather

Xumo Free Movies

Filmrise Free Movies

Hallmark Movies & More

Maverick Black Cinema

Documentary+

Xumo Free Westerns

Filmrise Action

Ion

Deal or No Deal USA

Family Feud

Ion Mystery

Dateline 24/7

Filmrise Unsolved Mysteries

Filmrise Forensic Files

Midsomer Murders

Xumo Crime

Reelz Famous & Infamous

CourtTV

Law & Crime Trial Network

Divorce Court

Filmrise Hell’s Kitchen

The Jamie Oliver Channel

Lidia’s Kitchen

America’s Test Kitchen

Tastemade

At Home with Family Handyman

Great American Adventures

PBS Nature

Love Nature

Stingray Naturescape

Bein Sports Xtra

World Poker Tour

Impact Wrestling

PGA Tour

Billiard TV

Outdoor America

Outside

PowerNation

BounceXL

FailArmy

Just for Laughs Gags

The Pet Collective

It’s Showtime at the Apollo

Drybar Comedy

LOL Network

Circle

Wu Tang Collection

Family Affair Channel

Mystery Science Theater 3000

Paranormal Files

Dust Sci-Fi

Estrella News

EstrellaTV

Telemundo Al Día

Cine Romántico

iHeartCountry

iHeart90’s

Stingray Classic Rock

Stingray Soul Storm

NBC News Bay Area

NBC News Boston

NBC News Chicago

NBC News Connecticut

NBC News Dallas Fort Worth

NBC News Los Angeles

NBC News New York

NBC News Philadelphia

NBC News San Diego

NBC News South Florida

NBC News Washington DC

O que é a Google TV?

O Google TV é uma plataforma de convergência de conteúdos de mídia, que está disponível tanto para dispositivos Android quanto para iPhone (iOS). Esse aplicativo geralmente vem pré-instalado em algumas Smart TVs e também é incorporado ao Chromecast, um dispositivo que transforma televisores convencionais em Smart TVs. Se você notou recentemente a presença do Google TV em seu dispositivo Android, não se surpreenda, pois ele é a evolução do antigo aplicativo Play Filmes. Com o aplicativo Google TV, os usuários podem explorar, acessar e adquirir filmes e séries, além de receber recomendações personalizadas com base em seus interesses.

A principal característica da plataforma é a integração de diversos serviços de streaming, como Disney+ e Amazon Prime Video, em uma única interface. Isso possibilita buscar por filmes ou séries sem a necessidade de abrir vários aplicativos separadamente, o que acaba por otimizar o espaço de armazenamento do celular. Nas próximas seções, apresentaremos um guia para configurar e utilizar o Google TV de forma eficiente.

