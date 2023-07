MEI pode contratar estagiário? Veja como funciona

MEI também pode ter um estagiário? Navegar pela jornada do empreendedorismo pode ser uma tarefa árdua, principalmente para aqueles que decidem enfrentar o desafio de maneira autônoma. Contudo, o sistema simplificado para o Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil tem transformado o cenário para aqueles que buscam independência profissional. Curiosamente, além da contratação de um funcionário com carteira assinada, este sistema permite também que os MEIs contratem estagiários. Uma alternativa intrigante e menos conhecida, que pode agregar valor significativo ao negócio.

Estagiário em empresa MEI

O sistema MEI foi concebido com um modelo empresarial diferenciado, projetado especificamente para facilitar o processo para profissionais autônomos. Os impostos simplificados e a contribuição unificada são aspectos atraentes desse modelo que oferecem uma gestão mais enxuta para o empreendedor. Este formato proporciona a contratação de um funcionário de carteira assinada, seguindo o mesmo processo de efetivação de colaboradores observado em outros regimes de abertura de empresa.

No entanto, existe uma opção ainda menos explorada e conhecida pelos microempreendedores individuais: a possibilidade de contratar um estagiário. A contratação de estagiários, na verdade, está completamente alinhada com o regime MEI. O estágio é uma atividade escolar realizada no ambiente de trabalho, supervisionada e voltada para a preparação para o trabalho de alunos que estão matriculados em cursos de educação profissional, ensino médio, superior ou nos dois últimos anos do ensino fundamental, sendo estes últimos conhecidos como “menores aprendizes”. A Lei do Estágio (nº 11.788/2008) é a legislação que regula esta modalidade de trabalho no Brasil.

A decisão de contratar um estagiário ou um funcionário de carteira assinada deve ser ponderada levando em conta vários fatores, tais como as tarefas que o contratado realizará na empresa. No estágio, as atividades são monitoradas pelo próprio empresário, que deve possuir um diploma de curso superior relacionado à área de atuação do estagiário. A carga horária e a remuneração do estagiário também são reduzidas, o que pode influenciar a decisão.

Cursos para aperfeiçoar a atividade

Portanto, a possibilidade de contratar estagiários abre uma nova perspectiva para os MEIs. Esta é uma opção que pode agregar valor significativo ao negócio e deve ser considerada por todos os empreendedores que buscam maneiras eficientes de expandir sua operação.

