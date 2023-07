Restituição do IR já tem data para pagamento do 3º lote: cai semana que vem

No dia 31 de julho, a Receita Federal já vai liberar o pagamento do 3º lote da restituição do Imposto de Renda. Esse lote de pagamento vai contemplar cerca de R$ 5,6 milhões de contribuintes. Vale ressaltar que são contribuintes fora do grupo prioritário que vão receber essa restituição: 1.600.964 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março.

Devemos destacar que a Receita Federal não divulga uma lista específica com os nomes daqueles que serão beneficiados em cada lote, no entanto tem como verificar se a sua restituição foi liberada.

Prioridade nos lotes da restituição

Por mais que não exista uma regra exata de quando cada pessoa vai receber a sua restituição, a Receita Federal vai priorizar alguns grupos, como também as pessoas que fizeram a declaração bem no início do prazo. Acompanhe a leitura para saber um pouco mais sobre a restituição.

Quem recebe no 3º lote da restituição do IR?

são:

16.536 contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos;

95.047 pessoas com mais 60 anos

9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

30.700 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério

3.879.049 milhões de contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX

1.600.964 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março

Como saber se eu posso receber?

Se você está dentro de alguns destes grupos, é preciso fazer a consulta da sua restituição pelo site da Receita Federal para conseguir confirmar o recebimento. Por isso, acesse os dados pessoais e depois clique em “Meu Imposto de Renda”.

Feito isso, depois busque pela opção “consultar a restituição”. Lembrando que esse procedimento também pode ser feito pelo celular, através do aplicativo Meu Imposto de Renda, se você perceber que a restituição está apta, basta aguardar a data de pagamento.

A restituição será depositada na conta a qual foi informada na declaração do Imposto de Renda, mas em caso da pessoa não ter indicado nenhuma conta ou erros que impossibilitem que fazerem o depósito do valor, a restituição será encaminhada para o Banco do Brasil.

Casos como esse, é preciso que a pessoa entre em contato com a instituição financeira e solicitar o resgate e assim ela vai ficar disponível para resgate até um ano antes de retornar à Receita Federal. Se o prazo foi indicado, o procedimento de resgate é diferente: você vai precisar solicitar a restituição diretamente à Receita Federal.

Outros pagamentos

Se caso a sua restituição não saiu nesse lote, não desanime, a receita ainda tem outros dois pagamentos que estão previstos para as seguintes datas:

4º lote: em 31 de agosto

em 31 de agosto 5º lote: em 29 de setembro

