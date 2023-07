Contas começam a ser banidas do WhatsApp por ESTE motivo

Contas banidas do WhatsApp – Pensou em perder o acesso ao seu WhatsApp? Para muitos, a ideia é inconcebível. No entanto, isso pode acontecer se você violar os termos de uso da plataforma. O banimento do aplicativo, seja temporário ou permanente, é uma realidade que muitos usuários enfrentam, muitas vezes sem entender o motivo. Vamos explorar as razões para o banimento e as ações que podem ser tomadas para reverter essa situação.

As contas banidas do WhatsApp podem ser temporárias ou permanentes, dependendo da gravidade da violação. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Por que as contas estão sendo banidas do WhatsApp?

Existem várias razões pelas quais o WhatsApp pode decidir banir um número. O mensageiro proíbe certas ações para garantir que a plataforma seja segura e útil para todos. Entre os principais motivos estão o uso de versões não oficiais do aplicativo, o envio de spam e a ocorrência de denúncias de outros usuários.

Para entender melhor, é preciso diferenciar os tipos de banimentos que o WhatsApp pode aplicar: temporário e permanente. Se o banimento for temporário, é possível que o acesso à conta seja recuperado após um período. Contudo, se o banimento for permanente, não há a possibilidade de retomada da conta.

Banimentos temporários são geralmente aplicados devido ao uso de aplicativos não oficiais, como o WhatsApp GB e o WhatsApp Plus. Tais aplicações oferecem funcionalidades diferentes das versões oficiais, mas não são reconhecidas como autênticas pelo WhatsApp. O uso desses programas coloca a conta em risco e pode resultar em problemas de segurança ao instalar arquivos APK.

Outra causa comum para o banimento temporário é a extração de dados em larga escala e de forma automatizada. Esse é um comportamento típico de extensões e aplicativos de terceiros que prometem exportar listas de contatos e outras informações dos perfis salvos no WhatsApp. Ambas as situações constituem violação dos termos de uso do aplicativo e resultam em banimento temporário.

O banimento permanente é mais sério e é aplicado quando a conta em questão violou gravemente os termos de serviço e a política de privacidade da plataforma. As ações que podem levar a esse banimento incluem envio de spam, criação de contas falsas, tentativas de golpe e abuso contra outros usuários da plataforma. Normalmente, uma conta pode ser banida após o recebimento de várias denúncias.

Como proceder nestes casos

E o que fazer se você se encontrar nessa situação? No caso de banimento temporário, a solução é simples: basta esperar o tempo indicado pelo cronômetro no aplicativo. Uma vez que o cronômetro zere, o acesso será restaurado. No entanto, para evitar novos banimentos, é aconselhável que o usuário utilize apenas a versão oficial do WhatsApp, tanto no computador quanto no celular.

Em casos de banimento permanente, se o usuário acredita que houve um engano, pode solicitar ao WhatsApp uma análise da situação. Isso pode ser feito através do botão “Solicitar análise” disponível no aplicativo. Outra alternativa é entrar em contato com a empresa através do site oficial (www.whatsapp.com/contact).

Assim, se o pedido de revisão for acatado pela equipe de suporte do WhatsApp, o usuário poderá recuperar o acesso à sua conta. É importante lembrar que a melhor maneira de evitar qualquer tipo de banimento é aderir aos termos de uso do WhatsApp e usar o aplicativo de maneira responsável e segura.

