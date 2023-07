Estado paga quase R$ 20 mil para vagas em concursos públicos; inscrições abertas

Inscrições em concurso públicos – O cenário dos concursos públicos no Brasil apresenta atualmente uma vasta quantidade de oportunidades para aqueles que desejam alcançar uma carreira estável e financeiramente segura. Para os concurseiros de plantão, diversas vagas estão disponíveis, com remunerações mensais que variam de R$ 1.072,62 a R$ 19.588,68. Em destaque, surge o estado do Paraná, que possui atualmente cinco concursos públicos com inscrições abertas em diversas prefeituras.

Os concurseiros devem ficar atentos ao prazo de inscrições para os concursos públicos no Paraná, que oferecem diversas vagas com remunerações atrativas.

Inscrições abertas para estes concursos públicos no Paraná

O Paraná, situado na região sul do Brasil, traz uma série de oportunidades em várias de suas prefeituras. Entre as cidades paranaenses que têm processos de seleção abertos, encontra-se Campina Grande do Sul. A prefeitura da cidade, localizada na região metropolitana de Curitiba, está ofertando sete vagas para médicos e uma para dentista. As remunerações para essas posições variam de R$ 4.641,13 a R$ 17.480,25. Aqueles que estiverem interessados nessas oportunidades podem se inscrever até o dia 21 de agosto de 2023, por meio do site https://ippec.org.br/concursos/concurso/105. Para a efetivação da inscrição, é cobrada uma taxa de R$ 50.

A cidade de Mariópolis, localizada no sudoeste do estado, também tem um certame em andamento. O concurso da Prefeitura de Mariópolis oferece 38 vagas, com salários que variam de R$ 1.589,41 a R$ 19.588,68 por mês. Para os concurseiros que desejam aproveitar essa chance, as inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de agosto de 2023, por meio do seguinte link: https://fadct.selecao.net.br/. As taxas para a participação variam de R$ 50 a R$ 100.

Outro concurso público está acontecendo em Santa Cruz de Monte Castelo, no noroeste do Paraná. Este certame oferece oito vagas efetivas e também a formação de um cadastro reserva. A remuneração oscila entre R$ 1.271,47 e R$ 18.085,80, bem como a taxa de participação, que custa R$ 50 para os cargos de ensino fundamental, R$ 90 para ensino médio/técnico e R$ 120 para ensino superior. As inscrições podem ser realizadas até às 17h do dia 17 de agosto de 2023, através do site https://www.eplconcursos.com.br/. As provas objetivas estão programadas para o dia 8 de outubro do mesmo ano.

Diversas oportunidades

No centro-oeste do Paraná, a Prefeitura de Laranjeiras do Sul está com um certame que disponibiliza 39 vagas e prevê a formação de cadastro reserva. Esta seleção oferece oportunidades para quem possui níveis fundamental, médio, técnico e superior, com uma reserva de 5% das vagas para pessoas com necessidades especiais e 10% para candidatos negros. Os salários vão de R$ 1.340,12 a R$ 15.516,47. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto de 2023 no site https://www.concursosfau.com.br/novo/concurso/pmlds. As taxas de participação variam entre R$ 60 e R$ 160 e as provas objetivas acontecerão no dia 1 de outubro.

Finalmente, no norte paranaense, a Prefeitura de Ibiporã está realizando um certame que deseja preencher 29 vagas, além de formar cadastro reserva. Há oportunidades para níveis médio, técnico e superior, com remunerações mensais que variam de R$ 1.792,27 a R$ 9.157,49. As inscrições estão abertas até às 17h do dia 10 de agosto de 2023 no site https://www.cops.uel.br/v2/Selecao/DetalharSelecao/Selecao/328 e a taxa de inscrição varia entre R$ 65 e R$ 150. A prova objetiva está prevista para ocorrer em 17 de setembro.

Com isso, o Paraná emerge como um dos estados brasileiros mais movimentados quando o assunto é concurso público. As oportunidades são diversas e abrangem várias regiões do estado, sendo uma excelente chance para quem deseja ingressar no setor público e usufruir de seus benefícios.

