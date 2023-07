Qual é o melhor: Simples Nacional ou MEI? Veja as diferenças

Os empreendedores iniciantes ou até mesmo os mais experientes estão com dúvida se devem abrir um MEI ou optar pelo Simples Nacional, tanto no momento da escolha ou da alteração do regime de tributação. Por mais de conhecer esses dois tipos de regimes de tributação, alguns critérios precisam ser atendidos antes de fazer a opção.

Veja abaixo a diferença do Simples Nacional e MEI. Acompanhe a leitura.

Simples Nacional

A empresa que opta por esse tipo de regime de tributação é necessária primeira explorar a atividade permitida para o enquadramento no Simples Nacional, bem como possuir faturamento inferior a 3,6 milhões nos últimos 12 meses. E uma das maiores características do Simples Nacional é a facilidade no pagamento dos tributos e com apenas uma única guia, a pessoa vai pagar até 8 tributos.

Esses pontos vão gerar uma grande economia com procedimentos burocráticos e maior facilidade no entendimento de relatórios contábeis e gerenciais que tratam dos tributos da empresa. Com o Simples Nacional, o empresário vai ter mais tempo livre para cuidar da gestão financeira e administrativa do seu negócio.

MEI – Microempreendedor Individual

No ano de 2008, o Governo Federal criou o MEI para conseguir possibilitar os pequenos comércios, profissionais liberais e prestadores de serviços o registro de seus negócios nos órgãos governamentais e também torná-los legítimos aos olhos da Receita Federal, Estados e Municípios.

Lembrando que esse regime é destinado aos empreendedores que não tem sócios ou participações em outras empresas. O faturamento da empresa que é MEI não pode passar do valor de R$ 81 mil por ano, é um dos principais requisitos que impede a inscrição de empresas nesse regime.

Principal diferença entre Simples Nacional e MEI

Uma das principais diferenças do MEI para o Simples Nacional é a burocracia, que é menor, além do mais o MEI tem benefício de uma carga tributária fixa e de baixo valor, se for comparar com o Simples Nacional.

Em 2023, os valores são:

R$ 67,00 para o MEI contribuinte do ICMS

R$ 71,00 para o MEI contribuinte do ISS

R$ 72,00 para o MEI contribuinte do ICMS e ISS

R$ 158,40 para MEI Caminhoneiro

Qual regime escolher?

A nossa orientação é, se a sua empresa ainda está dando os primeiros passos ou ainda vai abrir é melhor escolher o regime com tributação reduzida que é o MEI, assim a empresa vai poder ser beneficiada com uma série de benefícios burocráticos.

Entre um deles já estão a:

Obtenção de CNPJ abertura de conta bancária como pessoa jurídica

Aquisição de empréstimo e financiamentos

Emissão de notas fiscais

Outros

Se precisar mais de um colaborador, o Simples Nacional então é a melhor opção. Em relação a burocracia tributária, os dois regimes têm objetivo para facilitar a vida, porém tem mais tributos para pagar quem escolhe o Simples Nacional e não o MEI.

