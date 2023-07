Carros cromados podem ter fim em 2024; entenda por que

Ei, você gosta e é muito fã dos carros que tem pintura cromada? Então essa notícia é para você e infelizmente não é tão boa assim, esse revestimento está prestes a acabar. A União Europeia está estudando uma possibilidade de proibição sobre o uso dessa tintura cromada, e a expectativa deles é que já entra em vigor no ano de 2024. Essas informações foram compartilhadas pelo Jornal Autocar.

Acompanhe a leitura abaixo para saber mais.

veja o porque os carros cromados podem ser proíbidos. Imagem: standret / FreePik

Carros cromados vão acabar

Como citado acima, os estudos já começaram a ser feito porque essa aplicação do revestimento cromada acaba liberando cromo hexavalente (cromo-6), conforme diz os estudos que foram feitos por profissionais de saúde europeia. E esse elemento que é liberado foi constatado por ser um cancerígeno, e além do mais é um dos causadores de desenvolvimento do câncer de pulmão.

Essa proibição pode trazer consequências na economia

Mesmo que o propósito seja visionar a saúde desses motoristas, essa medida também pode ir para um outro lado e acabar prejudicando o comércio de personalização de veículos, porém a cromagem é usada também em outras áreas e não somente na automotiva, ela pode ser usada em:

Luminárias

Torneiras

E outros pontos dentro das casas

Esse tipo de revestimento é aplicado em vários setores da indústria, já que oferece uma função prática para conseguir proteger contra ferrugem, e o seu risco à saúde não pode ser descartado em nenhuma das hipóteses. O estudo ainda afirmou que as emissões aéreas do cromo-6 em seu processo de galvanização são consideradas 500 vezes mais tóxicas que o diesel.

Se essa medida realmente for aprovada, a proibição vai acontecer somente nos países da União Europeia, no entanto é esperado que essa medida seja também seguida por países de outras partes do mundo.

Nos Estados Unidos, o Los Angeles Times disse que no mês de maio as autoridades da Califórnia votaram por eliminar gradativamente o uso de cromo-6 para fins decorativos até o ano 2030. E em casos das funções essenciais, o uso deve ser encerrado até o ano 2039.

