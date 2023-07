Especialista revela o GRANDE segredo para emagrecer “para sempre”

Perder peso e se manter na forma ideal de modo permanente é possível. A Nutricionista Guna Bilande revelou cinco regras para emagrecer, onde a pessoa não apenas irá conseguir enfim perder os quilinhos a mais, como também conseguirá manter sua medida ideal de forma permanente. Se você acha isso bom demais para ser verdade, continue lendo para aprender o quão simples pode ser emagrecer.

Especialista dá 5 dicas de como emagrecer “para sempre” | Imagem de Alicia Harper por Pixabay

Emagrecer ‘para sempre’?

Perder peso e se manter na forma ideal de modo permanente, ao contrário do que muitos pensam, é sim possível. Só é necessário uma rotina de alimentação saudável e uma certa força de vontade para seguir esses parâmetros ao longo do tempo. Se você já ouviu esse ‘discurso’ antes, siga os conselhos que uma especialista em nutrição preparou para tornar tudo isso bem mais fácil.

A nutricionista Guna Bilande, da Weight Loss Riga, compartilhou cinco regras para perder peso e não os recuperar “para sempre”. Seus conselhos para alcançar isso foram publicados no portal The Mirror, que destaca que a especialista se concentra em ajudar pessoas obesas a transformar seus estilos de vida com essas regras.

A maioria das pessoas geralmente sabe como viver de forma saudável, mas a vida se interpõe no caminho. É por isso que devemos manter as coisas simples”, disse Bilande, segundo o referido meio.

Para obter a tão sonhada boa forma e para sempre, a especialista criou cinco regras para o candidato ao ‘novo shape’ seguir. Veja a seguir quais são.

Leia mais: Inteligência Artificial revela DIETA para emagrecer rápido antes da praia

Cinco regras

Para perder peso e não recuperar nunca mais, a nutricionista compartilhou cinco regras, para as quais só é necessário saber o que comer e como fazer isso. Claro, a força de vontade para não exagerar nos desejos também é fundamental.

As regras compartilhadas pela especialista são as seguintes:

1. Prato saudável: Cada prato deve ser dividido em porções saudáveis. Por isso, 25% deve ser proteína magra, a metade vegetais e o resto carboidratos como batata, arroz ou massa.

A profissional deixou claro que as carnes precisam ser magras, ou seja, sem gordura, pois elas permitirão a perda de gordura e ganho de músculo, além de dar a sensação de saciedade por mais tempo. Ela recomendou também comer outras proteínas magras, como frango, salmão ou ovos.

2. Prepare mais comida: a nutricionista recomendou sempre preparar um pouco mais de comida do que é necessário. “Dessa forma, você pode embalar os restos e guardar na geladeira ou freezer para outro dia. Isso funciona com tudo, desde saladas ou sopas para o almoço, até guisados ou pelo menos caldo para o jantar. Isso evitará que você procure alimentos ‘convenientes’ que podem estar cheios de sal e açúcar”, explicou.

3. Não comer tão rápido: é recomendado não comer tão rápido e mastigar adequadamente, comendo pequenas porções.

4. Hidratação: É importante se manter hidratada. Bebendo água, você suprimirá a fome. “Quando tiver fome, beba primeiro um copo de água. Digo a mesma coisa às mulheres que dizem que procuram doces quando sofrem de TPM”, disse Bilande.

Se você se manter bem hidratado e ingerir um alto nível de proteínas na sua dieta, você evitará a fome. Então, se você ainda quiser comer um lanche depois de comer, é muito mais provável que você coma menos do que se fizesse isso imediatamente”, acrescentou.

5. Exercício: Disso não tem como fugir. A especialista indicou que 30 minutos de exercício todos os dias ajudará a alcançar a meta de perder peso e se manter na medida desejada. Desde caminhar até fazer yoga ou nadar. “Encontre algo que funcione para você e o mantenha. Pequenas coisas importam”, disse ela.

Leia também: Com 160 kg, influenciador e youtuber famoso aceita desafio para EMAGRECER