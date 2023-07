Grandes lojas do Brasil começam a antecipar renegociação de dívidas pelo Desenrola; veja quais

Enquanto na primeira semana do programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, as negociações foram primeiramente com os principais bancos do país, com os quais os brasileiros puderam ter seus nomes ‘desnegativados’, nesta semana, grandes lojas do setor do varejo e que também são responsáveis por grande fatia das dívidas dos brasileiros que aderiram ao programa, começam a apresentar condições especiais para que seus clientes tenham seus débitos renegociados. Leia mais abaixo para saber quais lojas aderiram ao plano e como irá funcionar.

Grandes lojas do setor varejista começaram a oferecer condições especiais para pagamento de dívidas pelo Desenrola. Foto: Divulgação.

Gigantes do varejo aderem ao Desenrola

Se na primeira semana foi o momento de brasileiros endividados entrarem em acordo com as instituições bancárias e conquistarem o almejado nome limpo, agora é a vez do setor do comércio onde o consumidor mais contrai essas dívidas: o setor varejista.

Com isso, gigantes do varejo brasileiro anunciaram que, através do programa Desenrola Brasil, do governo federal, estarão oferecendo condições diferenciadas para que os devedores consigam quitar seus débitos, como parcelamento sem juros, entrada reduzida e grandes descontos.

Entre as grandes empresas do setor que participam do programa de renegociação de dívidas, destacam-se a Casas Bahia, o Ponto (antigo Ponto Frio) e a Lojas Renner.

Leia mais: Mais de 2 milhões quitaram as dívidas em três dias; como participar do Desenrola

Carnês do ‘bem’

Os carnês, que antes eram o principal motivo do consumidor acumular gigantescas dívidas em lojas desse setor, ao financiar uma televisão ou uma geladeira, por exemplo, agora será usado justamente para quitá-las.

Segundo a Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, as empresas oferecerão aos seus clientes a possibilidade de pagar seus carnês sem juro e multa, além de oferecer condições diferenciadas para renegociação de dívidas, como o parcelamento em até 36 vezes sem juros, entrada reduzida e quitação de débitos com descontos diferenciados, que serão analisados caso a caso.

As condições de renegociação estarão disponíveis pelas duas empresas até 31 de agosto e o cliente poderá fazer o acordo também de forma online, pagando com PIX.

“Essa antecipação do programa possibilita que mais de 1,5 milhões de clientes com dívidas no carnê fiquem em dia e com o nome limpo”, afirmou Vital Flores leite, diretor de crédito e cobrança da Via em nota oficial divulgada pelo g1.

Já a Renner, informou que fará a adesão ao programa nas próximas semanas, mas afirmou que antecipou condições de negociação para os clientes que se enquadram na fase 2 do programa, já vigente.

Nesse caso, o braço financeiro da varejista, a Realize CFI, oferece descontos de até 98% das dívidas e parcelamento em até 48 vezes.

Casas Bahia

Os clientes poderão fazer o acordo de forma presencial, em qualquer loja da empresa, ou de maneira online, por meio do Portal do Carnê Casas Bahia, pelo WhatsApp Carnê da empresa ou pelo aplicativo banQi.

Os consumidores também poderão ligar na Central de Atendimento, por meio do telefone 0800 025 8880.

Ponto

Os clientes poderão fazer o acordo de forma presencial, em qualquer loja da empresa, ou de maneira online, por meio do Portal do Carnê Ponto, pelo WhatsApp Carnê da empresa ou pelo aplicativo banQi.

Os consumidores também poderão ligar na Central de Atendimento, por meio do telefone 0800 022 1400.

Renner

Os clientes poderão entrar em contato com a empresa por meio dos canais oficiais da Realize ou pelo portal de negociação da companhia.

Leia também: Parcelas de R$ 50 e 60 meses para pagar: Desenrola Brasil já começou e você pode solicitar