URGENTE! 16 mil vagas em concursos federais ainda para 2023? Confira tudo

Autorizada pelo governo federal, abertura de novos concursos públicos deve abrir aproximadamente 16 mil vagas para ministérios e órgãos federais, incluindo o Banco Central e agências reguladoras. Além disso, serão preenchidas vagas de concursos já realizados e vagas temporárias no IBGE. Continue lendo e veja o que se sabe até agora.

Novos concursos anunciados

O governo autorizou a abertura de mais de 16 mil novas vagas em concursos públicos para ministérios e órgãos federais, incluindo o Banco Central e agências reguladoras. O anúncio também contempla o preenchimento de vagas de concursos já realizados.

Neste mês, foram publicadas as autorizações para a realização de 14 concursos públicos com 2.160 vagas. O impacto anual aos cofres públicos deve ser de R$ 546 milhões.

Em junho, as portarias foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento. Se somadas às que já estavam abertas desde janeiro, totalizam mais de 8 mil oportunidades efetivas.

Também foram liberadas 8.141 vagas temporárias para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por enquanto, apenas três editais para 7,7 mil oportunidades do órgão foram publicados para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, e agente censitário de pesquisas e mapeamento.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), desde o início do ano, foram autorizadas ou abertas mais de 23 mil vagas para cargos públicos. Veja a divisão:

Nomeações de aprovados autorizadas : 1.799 (sendo 1.253 até junho mais 546 autorizadas em julho);

: 1.799 (sendo 1.253 até junho mais 546 autorizadas em julho); Concursos já autorizados : 8.146 desde janeiro (veja lista completa abaixo);

: 8.146 desde janeiro (veja lista completa abaixo); Ampliação de professores e técnicos : 5 mil;

: 5 mil; Processo seletivo simplificado para temporários: 8.141.

Veja o que se sabe até agora sobre os concursos:

QUAL NÍVEL DE ESCOLARIDADE? Cargos ofertados são de níveis superior, médio e intermediário.

QUAIS ÓRGÃOS TÊM MAIS VAGAS? O IBGE e o MGI são responsáveis pela maioria das vagas.

QUAIS CARGOS FORAM AUTORIZADOS? A lista inclui administrador, antropólogo, engenheiro, economista, geógrafo, analista, auditor fiscal, pesquisador, auditor, técnicos, entre outros.

QUANDO O CONCURSO SERÁ REALIZADO? Cada órgão vai lançar editais específicos. A partir da autorização dos concursos, todos eles têm o prazo de até seis meses para publicarem o edital no Diário Oficial da União e informarem o início das provas.

CONCURSOS AUTORIZADOS DESDE JANEIRO (por ordem de número total de vagas):

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 8.141 vagas temporárias – níveis médio e superior; 895 efetivas – nível superior e intermediário;

– níveis médio e superior; – nível superior e intermediário; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 600 vagas – cargos transversais – nível superior; 150 vagas (EPPGG) – nível superior; 500 vagas – cargos transversais (ATPS) – nível superior;

– cargos transversais – nível superior; (EPPGG) – nível superior; – cargos transversais (ATPS) – nível superior; Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas – nível superior;

– nível superior; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas – nível superior;

– nível superior; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 440 vagas – nível superior;

– nível superior; Ministério da Saúde: 220 vagas – nível superior;

– nível superior; Ministério das Relações Exteriores (MRE): 130 vagas (100 anunciadas em junho, sendo 50 imediatas e 50 para cadastro reserva;30 vagas em março para Itamaraty) – nível superior;

(100 anunciadas em junho, sendo 50 imediatas e 50 para cadastro reserva;30 vagas em março para Itamaraty) – nível superior; Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) 120 vagas – nível superior;

– nível superior; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): 100 vagas – nível superior;

– nível superior; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit): 100 vagas – nível superior;

– nível superior; Banco Central: 100 vagas – nível superior;

– nível superior; Ministério da Justiça e Segurança Pública: 100 vagas – nível superior;

– nível superior; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): 70 vagas – nível superior;

– nível superior; Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 60 vagas – nível superior;

– nível superior; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 50 vagas – nível superior;

– nível superior; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): 50 vagas – nível superior;

– nível superior; Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam): 50 vagas – nível superior;

– nível superior; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC): 50 vagas – nível superior;

– nível superior; Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas – nível superior;

– nível superior; Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 40 vagas – nível superior;

– nível superior; Ministério da Fazenda: 40 vagas – nível superior;

– nível superior; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA:) 40 vagas – nível superior;

– nível superior; Agência Nacional de Saúde (ANS): 35 vagas – nível superior;

– nível superior; Ministério de Minas e Energia (MNE): 30 vagas – nível superior;

– nível superior; Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30 vagas – nível superior;

