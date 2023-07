Vale a pena abrir uma conta social no Caixa Tem? Entenda como funciona

Durante o período pandêmico, foram vários os esforços do Governo Federal a fim de amenizar a crise financeira causada pela pandemia, uma das medidas foi o pagamento do auxílio emergencial, mas em um primeiro momento, o Governo acabou esbarrando em uma grande dificuldade: poucos brasileiros tinham conta bancária. Na época, todos passaram a ter, mas será que ainda vale a pena abrir conta Social no Caixa Tem? Saiba tudo sobre o assunto.

Entenda se ainda vale a pena abrir uma conta social | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que é a conta social Caixa Tem?

Basicamente, é uma conta poupança totalmente gratuita, que é destinada aos benefícios de programas sociais, todos eles são pagos pela conta em questão. Vale lembrar, que ela possui alguns limites impostos pela Caixa Econômica Federal, como por exemplo, limite de R$ 5 mil mensais para movimentações.

Programas sociais como Bolsa Família e Auxílio Gás, agora, são pagos pela Conta Digital em questão. Mas agora, ela é bem mais do que apenas uma conta para o pagamento dos benefícios em questão, ela é basicamente uma agência Caixa na palma das mãos dos usuários.

E para abrir a conta, é simples e fácil, no momento que o usuário é cadastrado no CadÚnico e entra para a folha de pagamentos de algum programa social, automaticamente, a conta é aberta de maneira gratuita.

Veja também: Consulta E Inscrições Para O Auxílio Gás De Agosto Estão Liberadas

Quais os serviços disponibilizados na conta social?

Embora haja várias limitações, mas para quem usa pouco os serviços bancários, a conta social pode ser uma excelente solução, os serviços disponibilizados são:

Até dois saques gratuitos todos os meses;

Três transferências por mês para outros bancos.

Transferências ilimitadas para contas Caixa.

Caso o usuário realize algum serviço que está fora da faixa dos gratuitos, ele irá pagar a taxa correspondente.

Veja também: INSS Faz Anúncio Inesperado E Libera Benefício Sem Precisar De Análise

Todos podem ter uma conta social?

Sim, todos que têm direito a receber algum benefício social do Governo ou simplesmente querem ter uma conta poupança gratuita, mas sempre é importante ficar atento aos limites mensais de movimentações, que a depender do perfil da pessoa, é bem baixo.

Além disso, há quem ache que por conta que parou de receber algum benefício a conta foi encerrada, mas não é bem assim, mesmo após o encerramento do pagamento de algum programa social, a conta continua aberta no nome do titular. E mesmo não usando, ela continua lá.

Outro diferencial, é que ela não possui cartão físico, todas as movimentações são realizadas pelo próprio aplicativo. O único cartão que é disponibilizado, é o cartão de débito virtual, todavia, ele só serve para compras realizadas pela internet ou de maneira “virtual”.

Por fim, é possível realizar o pagamento de vários tipos de contas diretamente pelo aplicativo, como conta de luz, água, internet e os mais diversos boletos bancários.