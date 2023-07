Horóscopo: 3 signos que terão SORTE EM DOBRO até 25 de julho

A astrologia ocidental é reconhecida por conta das previsões precisas com as quais presenteia seus nativos, porém não ofusca o poder da astrologia oriental: são crenças diferentes, mas ambas moldam personalidades. A primeira considera o mês de nascimento, e a segunda considera o ano, sendo que, fazendo parte dela, estão exatamente 3 signos que terão sorte em dobro até o dia 25 de julho.

Aliás: para os signos chineses que serão listados no decorrer deste artigo, o golpe de sorte teve início exatamente no dia 23 de julho.

Por fim, também vale frisar outro ponto que diferencia o ocidente do oriente, no que diz respeito à astrologia: o lado ocidental considera Ar, Terra, Água e Fogo como elementos, e o lado oriental considera, também, o Metal e a Madeira.

O período da sorte em dobro se encerra nesta terça-feira | Imagem: wayhomestudio / freepik.com

Os signos orientais que terão sorte em dobro até o dia 25 (terça-feira)

Por meio dos elementos acima citados, e também da orientação fornecida pelos astros, os astrólogos revelaram quais são exatamente os 3 signos que começaram a ter sorte em dobro no dia 23 de julho e assim seguirão até o dia 25 do mesmo mês.

Eles tomarão as melhores decisões dentro deste período, e também verão surtir ótimas oportunidades dentro de diversas áreas de suas vidas, como no trabalho e no amor.

Abaixo estão mais detalhes sobre eles:

Sorte em dobro para o signo de Cavalo

O primeiro signo beneficiado é Cavalo, que compreende os anos de 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 e 2026.

Seus nativos terão ótimas notícias no campo empresarial, podendo até mesmo receber propostas que atuarão diretamente no crescimento profissional. Isso sem citar o fato de que alguém muito influente irá oferecer apoio.

Sorte em dobro para o signo de Coelho

O segundo signo a ter sorte em dobro neste período, tendo o horóscopo chinês como base, é Coelho, cujos anos são 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023.

Para seus nativos, o verdadeiro golpe de sorte também tem ligação direta com a área profissional, sendo que uma oferta de trabalho praticamente irresistível irá surgir e, se aceita, também atuará sobre o crescimento profissional.

Sorte em dobro para o signo de Tigre

Por fim, a sorte também estará a favor de Tigre, que compreende os anos de 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022.

Para os nativos deste signo, especificamente, os relacionamentos pessoais serão afetados, contando com notícias animadoras relacionadas a novos amigos. Mas o trabalho não fica necessariamente de lado: o sucesso também irá surgir nessa área.

Veja também: Por que este é o signo feminino mais forte do zodíaco? Também desperta inveja

A sorte caminha lado a lado com o esforço

O horóscopo oriental também é composto por exatamente 12 signos e, embora somente 3 estejam marcados para ter sorte em dobro esta semana, nada impede que os nativos dos demais não busquem fazer sua própria sorte.

Afinal, todo “golpe de sorte” costuma estar muito atrelado ao esforço de cada pessoa, seja para ser conquistado ou mesmo para ser aproveitado devidamente.

Veja também: Quantas latas de Coca Zero você pode beber sem correr risco?