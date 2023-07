Google tem serviço gratuito de streaming e promete dar trabalho para plataformas

Streaming do Google – A Netflix, gigante no mercado de streaming, que conquistou os usuários globais com seu catálogo vasto de filmes, séries e documentários, tem agora um concorrente formidável. Apesar do seu imenso alcance, incluindo forte presença no mercado brasileiro, o aumento das taxas de assinatura e mudanças em sua política estão gerando incômodo entre os usuários, muitos dos quais estão buscando alternativas mais econômicas. E parece que o Google atendeu a essa demanda.

O Google está apostando em sua plataforma de streaming, a Google TV, para competir com a Netflix. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Google vai lançar um streaming?

No primeiro semestre do ano, a Netflix encontrou um cenário desafiador. Mudanças na política de assinaturas e aumento da mensalidade deixaram os usuários em alerta. Esta sucessão de fatos gerou um desconforto entre os assinantes, que começaram a investigar outras opções mais acessíveis. E é preciso mencionar, essas alternativas existem e são diversas.

Entre as alternativas que têm ganhado destaque, o Google se apresenta de maneira significativa. A empresa global de tecnologia criou uma plataforma para Smart TVs com foco no aprimoramento da experiência do usuário com a Android TV. E o mais interessante: ela é gratuita.

A plataforma, nomeada Google TV, aspira rivalizar com gigantes de streaming como a Netflix. O objetivo da empresa é tornar a Google TV a plataforma mais utilizada mundialmente. E a praticidade de uso parece ser um grande trunfo: é simples, fácil de manusear e intuitiva.

A Google TV não só se distingue por sua facilidade de uso, mas também oferece um vasto catálogo de canais, todos gratuitos. São mais de 800 canais disponíveis, com uma gama variada de conteúdos segmentados, de acordo com os interesses do público.

Para usufruir das vantagens da plataforma, a recomendação é adquirir um Chromecast que tenha o serviço do Google TV integrado. Uma vez adquirido o dispositivo, basta conectar o aparelho à TV pela entrada HDMI e, em seguida, configurar o dispositivo para iniciar o uso.

Serviço acessível para todos

De acordo com o Google, o serviço está acessível para todos os dispositivos ou Smart TVs que operem com o sistema Android. Esse é um atrativo considerável, já que a base de dispositivos que operam com Android é vasta.

Esta novidade surge como uma alternativa sedutora para aqueles que desembolsam quantias significativas todos os meses com assinaturas de várias plataformas, como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV e outras. A Google TV chega ao mercado não só para fazer frente a estes concorrentes, mas também para oferecer uma opção mais econômica para os usuários de streaming.

Este novo cenário abre um caminho interessante no setor de streaming, promovendo uma competição que, em última análise, pode beneficiar os consumidores. Se a Google TV conseguirá superar a Netflix e se tornar a plataforma de streaming mais popular do mundo, só o tempo dirá. Entretanto, o surgimento desta plataforma gratuita é certamente um grande passo nessa direção, potencializando a disputa neste mercado cada vez mais competitivo.

