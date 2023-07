Serviço do Nubank libera limite de crédito mesmo com nome sujo

Crédito fácil no Nubank – Ter um cartão de crédito com limite elevado, mesmo que o nome esteja inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pode parecer um sonho distante. No entanto, o Nubank, um dos principais bancos digitais do país, está tornando isso realidade para muitos de seus clientes.

O Nubank oferece aos seus clientes a possibilidade de aumentar o crédito através do Nu Limite Garantido.

Modalidade de crédito do Nubank

O Nubank, que revolucionou o mercado de serviços financeiros com a oferta de um cartão de crédito sem anuidade, controle financeiro de fácil manuseio e o tão desejado cashback, está agora atraindo a atenção dos clientes com uma nova funcionalidade: o Nu Limite Garantido. Essa função, um diferencial exclusivo da instituição, possibilita ao cliente aumentar proativamente o limite do seu cartão, tendo um valor investido como garantia.

A funcionalidade Nu Limite Garantido é voltada para aqueles que, por estarem com restrições no SPC ou Serasa, têm dificuldades em aumentar o limite de seu cartão de crédito. Por meio do Nu Limite Garantido, os usuários do Nubank ganham mais autonomia para utilizar seus cartões. A funcionalidade ainda não está disponível para todos os clientes, mas um número significativo de pessoas já está desfrutando de seus benefícios.

Para aproveitar o Nu Limite Garantido, o cliente precisa investir dinheiro na chamada Caixinha do Nubank, em modalidade de Recibos de Depósitos Bancários (RDB), um tipo de investimento considerado seguro e rentável. Este investimento é a garantia para a elevação do limite de crédito.

O RDB do Nubank oferece uma rentabilidade de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), além de possuir liquidez imediata ou diária, dependendo do tipo de Caixinha escolhida pelo cliente. Outro atrativo do RDB é a proteção pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que garante a segurança do investimento.

A proporção do aumento de limite por meio do Nu Limite Garantido é de 1 para 1. Em outras palavras, a cada R$ 1 investido, o cliente ganha R$ 1 a mais de limite para usar no cartão de crédito. Por exemplo, um cliente que possui um limite de R$ 500 e investe R$ 300 na Caixinha do Nubank, terá seu limite elevado para R$ 800.

Observações e detalhes

Cabe destacar que o valor investido fica indisponível para resgate enquanto estiver sendo usado como garantia. Se a fatura não for quitada até a data de vencimento, o valor investido será utilizado no pagamento parcial ou total da dívida, de acordo com a quantia disponível. Se a fatura for paga corretamente, o dinheiro continua investido e rendendo.

Para utilizar o recurso Nu Limite Garantido, o cliente precisa acessar o aplicativo do Nubank e entrar na área do cartão de crédito. Em seguida, deve selecionar a opção “Ajustar limite” e, na sequência, “Nu Limite Garantido”. Após ler as informações disponíveis e confirmar a operação, o cliente deve escolher o valor que deseja utilizar como garantia. Feito isso, é só conferir o novo limite do cartão de crédito e seguir os passos finais para concluir a operação.

O Nu Limite Garantido é mais uma inovação do Nubank em busca de oferecer soluções financeiras que atendam às necessidades de seus clientes, mesmo aqueles que enfrentam dificuldades de crédito. Com essa funcionalidade, o banco digital reforça seu compromisso de inclusão financeira e de proporcionar uma experiência bancária diferenciada para seus usuários.

