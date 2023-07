Quais eletrodomésticos ficarão MAIS BARATOS com o novo pacote de Lula

Medida deixará eletrodomésticos mais baratos – Há uma possibilidade latente que pode trazer uma significativa mudança no setor de eletrodomésticos de linha branca no Brasil: a interferência do governo na definição dos preços desses produtos, tornando-os mais acessíveis para a população em geral.

O Governo Federal busca tornar os eletrodomésticos mais baratos para beneficiar a população. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Lula vai deixar os eletrodomésticos mais baratos?

Um movimento desse tipo por parte do Governo Federal tem como principal objetivo fomentar a economia nacional, incentivando o consumo de determinados bens. Desse modo, uma gama maior de consumidores poderá ter acesso a produtos que, de outra forma, poderiam estar fora de seu alcance financeiro.

Veja também: Atenção: de quantos reais será o próximo Auxílio Gás?

Os eletrodomésticos de linha branca constituem uma gama essencial de produtos que fazem parte do cotidiano de praticamente todas as famílias brasileiras. Estamos falando de itens como refrigeradores, fogões, máquinas de lavar roupas, secadoras, freezers e lava-louças. Apesar da diversidade de cores desses produtos atualmente disponíveis no mercado, o termo “linha branca” prevalece, devido à cor predominante desses aparelhos em suas primeiras versões.

Recentemente, o governo anunciou uma proposta que promete deixar esses eletrodomésticos mais acessíveis à população. A medida foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada na quarta-feira, 12.

O mecanismo por trás da redução dos preços dos eletrodomésticos se apoia em parcerias estabelecidas entre o governo e as indústrias do setor. A estratégia mais comum para colocar essa política em prática é a concessão de isenção ou diminuição de impostos que incidem sobre a fabricação e a venda desses produtos. Especificamente, trata-se do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A redução nas alíquotas do IPI permite que as empresas repassem parte da economia obtida para os consumidores finais. Com isso, os preços desses eletrodomésticos tendem a diminuir nas prateleiras das lojas. Isso significa que a maioria dos eletrodomésticos de linha branca deverá se tornar mais barata.

Vale destacar que, apesar de ser frequentemente referida como uma “promoção”, a redução dos preços não ocorre isoladamente para cada produto, e sim de forma generalizada. Trata-se de uma estratégia abrangente que resulta em menores custos de produção para os fabricantes, impactando o valor final de todos os produtos desse segmento no varejo.

Ideia antiga

A ideia de utilizar essa estratégia para tornar os eletrodomésticos de linha branca mais acessíveis não é nova. Em abril de 2009, essa política foi implementada e se estendeu até o início de 2010, ampliando o acesso da população a esses produtos. Até o momento, não foi confirmada uma data específica para a implementação da nova política, por isso é importante ficar atento a possíveis anúncios e oportunidades.

A redução dos preços de eletrodomésticos de linha branca pode trazer uma série de benefícios tanto para os consumidores quanto para a economia como um todo. Para os consumidores, significa a possibilidade de adquirir produtos essenciais a preços mais acessíveis. Para a economia, representa um potencial estímulo à demanda interna, podendo contribuir para a recuperação econômica em um contexto de adversidades. Portanto, fica evidente a importância de acompanhar o desenrolar dessa proposta.

Veja também: Urgente! Bloqueio no Bolsa Família afeta beneficiários; saiba o que fazer