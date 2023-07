Google, Meta e OpenAI firmam acordo com governo dos EUA para frear IA

EUA querem frear a IA? Você já se perguntou como grandes empresas de tecnologia lidam com as implicações éticas e sociais da inteligência artificial (IA)? Pois bem, sete gigantes do setor, incluindo Google e Meta, se comprometeram a desenvolver IA de forma responsável, em resposta ao crescente escrutínio dos possíveis riscos que essa tecnologia representa para a sociedade.

Por que os EUA decidiram tomar ações contra a IA?

As empresas Meta e Google, juntamente com outras cinco grandes organizações de tecnologia – Amazon, Anthropic, Inflection, Microsoft e OpenAI – fizeram um anúncio surpreendente recentemente. Em uma reunião com o presidente Joe Biden, revelaram um conjunto de compromissos voluntários que buscam responder a crescentes preocupações com os possíveis riscos que a IA representa para a sociedade. Esses compromissos surgem em um momento de intensa competição entre as empresas para dominar o campo da IA.

Essa corrida pela supremacia na IA não é sem controvérsias. Figuras notáveis como Elon Musk e Sam Altman, CEO da OpenAI, têm advertido repetidamente que o desenvolvimento descontrolado da IA pode representar uma série de riscos, desde a perda de empregos até a disseminação de desinformação e, potencialmente, até a extinção da humanidade.

A Casa Branca enfatizou, em um comunicado sobre as discussões, que os compromissos assumidos pelas empresas se baseiam em três princípios fundamentais para o futuro da IA: segurança, proteção e confiança. O órgão governamental destacou que essas medidas marcam um passo crítico para o desenvolvimento responsável da IA.

O conjunto de compromissos abrange um espectro de medidas significativas. Inclui a realização de testes rigorosos para garantir a segurança dos produtos de IA antes de sua liberação para o público, a implementação de controles de segurança cibernética, a introdução de um “sistema de marca d’água” para identificar o conteúdo gerado por IA e a condução de mais pesquisas sobre possíveis riscos, como a privacidade do usuário e viés prejudicial em sistemas de IA.

Essas promessas são especialmente relevantes à luz do aumento da popularidade do ChatGPT nos últimos meses e do crescente escrutínio federal sobre a tecnologia de IA. No entanto, na ausência de legislação formal sobre a questão, as empresas não enfrentarão consequências por violações enquanto competem para dominar o campo da IA.

“Vamos responsabilizá-los por sua execução”, disse Jeff Zients, chefe de gabinete da Casa Branca, ao Wall Street Journal. Ele acrescentou que as empresas precisarão fazer mais do que estão fazendo agora e que o governo federal também terá que agir.

Um aumento no conteúdo gerado por IA pode ser um grande problema antes da eleição presidencial de 2024, conforme relatado pelo The Post. Especialistas alertam que as plataformas de tecnologia podem não estar bem equipadas para lidar com essa onda.

Extinção da tecnologia

Em maio, Sam Altman e Geoffrey Hinton, conhecido como “Padrinho da IA”, estavam entre um grupo de líderes de IA que assinaram uma declaração afirmando que mitigar o risco de extinção da IA deve ser uma prioridade global, juntamente com outros riscos em escala social, como pandemias e guerra nuclear.

Altman também testemunhou no Capitólio que a indústria de IA se beneficiaria da regulamentação governamental e admitiu que seu maior medo é que a tecnologia avançada de IA possa “causar danos significativos ao mundo” sem as devidas proteções.

No entanto, críticos argumentam que personalidades como Altman e outros pessimistas da IA estão motivados a pressionar pela regulamentação porque isso elevaria a barreira de entrada para possíveis competidores e tornaria mais difícil para eles competir com líderes do setor com grande capital. Portanto, enquanto o compromisso das empresas com a IA responsável é um passo bem-vindo, será importante monitorar como essas promessas se desdobram na prática.

