A gordura no fígado ou esteatose hepática é uma condição que está crescendo bastante nos últimos anos. Isso se dar em conta dos novos hábitos alimentares das pessoas. Bem como frituras, alimentos processados e conservados. Por mais que a doença seja assintomática na maioria das vezes, existem sinais que podem ser analisados e relacionados com a doença em si. Conheça estes 4 sintomas e fique atento: todo cuidado é pouco.

Fique de olho, pois estes sintomas indicam gordura no fígado | Foto de engin akyurt na Unsplash

Pressão no abdômen

Muita das vezes é confundido com gases ou fezes presas, entretanto, a pressão na parte superior do abdômen pode ser um sinal bastante importante de uma possível doença hepática. Haja vista que por mais que muitos pacientes acabem ignorando essa sensação, percebem que poderiam ter evitado a doença se logo no início das dores tivessem ido atrás de um profissional.

Portanto, quando a dor na parte superior do abdômen é constante e intensa: pode ser um sinal de que há algo de errado e que pode se tornar posteriormente uma doença hepática mais grave.

Leia mais: 1 LITRO de qualquer bebida de uma só vez pode te matar; entenda por que

Fadiga e cansaço

Trata-se de um dos sintomas mais complicados de serem relacionados com doenças hepáticas. Haja vista que o cansaço aqui tratado é constante e vem acompanhado com uma falta de motivação muito grande. O que pode ser facilmente interpretado como depressão, ansiedade, etc.

Como o sintoma é relacionado com várias doenças físicas e até psicológicas, é um pouco difícil interpretar perfeitamente e acaba sendo deixado de maneira despercebida. Não é marcado como um cansaço atípico, mas permanente e constante.

Mesmo após o descanso a sensação é de cansaço e fadiga no corpo. Caso este sintoma esteja persistente, o médico deverá ser consultado.

Oscilações de peso

A gordura no fígado está relacionada a vários maus-hábitos de alimentação. Bem como alimentos com muti açúcar, frituras e muito carboidrato. Entretanto, em razão de alguns problemas internos em relação à doença, pode acabar causando uma falta de apetite, sensação de inchaço no abdômen e falta de apetite para se alimentar.

Geralmente este sintoma é notado após a doença já estar em seu estado mais grave. Por esse motivo: é importante estar atento aos mínimos sinais, a fim de evitar que a doença se expanda e alcance níveis maiores e mais graves — na qual seja necessário intervenção cirúrgica.

Mudanças no intestino

O funcionamento do fígado está ligado diretamente à saúde do trato gastrointestinal. Por esse motivo: alguns sintomas intestinais podem estar diretamente relacionados com um mau-estado do fígado. Bem como pressão, dor de estômago, fratulência e dores constantes em toda a região podem indicar que o fígado não está bem — e sim sobrecarregado.

Por esse motivo, é importante ir diretamente ao médico a fim de que sejam realizados os devidos exames. A gordura no fígado deve ser tratada de maneira atenciosa e séria, caso contrário, pode resultar em condições piores. A prevenção precoce ainda é o melhor tratamento. Existem vários graus da doença, o tratamento consiste em uma dieta melhorada e a prática de exercícios físicos.

Entretanto, todo cuidado é pouco. A fim de que não evolua para situações mais graves e sérias.

Leia mais: Pesquisa revela atitude que protege o cérebro de pessoas aposentadas