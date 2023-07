Como converter saldo da conta do Nubank em limite do cartão de crédito?

Ter crédito hoje em dia, ainda mais com um limite bom, é um sonho de todos, mas não são todos os bancos que proporcionam isso devido a suas burocracias. No entanto, o banco digital do Nubank está passando na frente de todos e dando oportunidade para as pessoas negativadas, além disso ajuda no autocontrole.

É uma das funcionalidades mais desejadas pelos usuários, o limite de crédito. O crédito proporciona flexibilidade financeira e ajuda muitas pessoas na hora dos pagamentos, porém não são todos que sabe conquistar para ganhar um limite bom ou até mesmo aumentá-lo.

Devido a isso, o Nubank decidiu disponibilizar uma função que se chama Nu Limite Garantido, essa função ajuda a aumentar o limite de crédito ou a pelo menos ter um, e funciona com outro recurso que é a caixinha da modalidade RDB (Recebido de Depósito Bancário).

Ou seja, o usuário pode adicionar um valor a caixinha RDB para que seja usado como garantia de pagamento do seu limite de crédito Nubank. Confere abaixo mais detalhes sobre essa função.

Nu Limite Garantido

Quando a pessoa opta pela opção Nu Limite Garantido do banco Nubank ela será redirecionada automaticamente para criar uma caixinha, depois vai ser preciso estabelecer uma caixinha específica com o propósito de utilizar esse limite de crédito garantido.

Nas próximas etapas, a pessoa vai ter acesso às informações de regras relacionadas ao produto e isso vai abranger ao todo desde o aumento do limite de crédito até as consequências em caso de atraso. Ou seja, assim que o depósito for realizado em um RBD, esse valor guardado já vai começar a render juros equivalentes a 100% da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Vale ressaltar que esse valor guardado dentro da caixinha vai ser usado como limite de cartão de crédito e esses rendimentos não. A pessoa também tem como passar a usar o cartão de crédito com o novo valor, e se não ocorrer o pagamento, esse dinheiro guardado será usado.

Como aumentar o meu limite no Nubank

Entre no aplicativo do Nubank, que está disponível para download no Android e iOS no Play Store, e assim que entrar na tela inicial localize e toque na área do cartão de crédito, depois é preciso clicar na opção “ajustar limite”, para ser direcionado a outra tela.

Assim que entrar nessa nova tela vai ter algumas opções relacionadas ao limite de crédito, e clique em “Nu Limite Garantido” para prosseguir, leia todas as informações apresentadas.

Feito isso, clique na setinha localizada na parte esquerda e depois em “Criar Nu Limite Garantido, vai ser solicitado para que você digite o valor que deseja transferir da conta como forma de garantia. Assim que definir o valor da transferência, vai ser possível ver o limite do cartão de crédito com base na transferência e para concluir essa operação, clique em continuar e coloque a senha de acesso.

