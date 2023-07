Bradesco revela oportunidade para pequenos empreendedores do Brasil

Oportunidade do Bradesco – O Bradesco tem novidades para os micro, pequenos e médios empreendedores. Este mês, o banco lançou uma ferramenta de gestão de fluxo de caixa que promete revolucionar a forma como esses empresários administram suas finanças. Mas, quais são os recursos dessa nova ferramenta e como ela pode facilitar a vida dos empreendedores?

O Bradesco oferece uma oportunidade única para micro, pequenos e médios empreendedores com sua ferramenta de gestão de fluxo de caixa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bradesco oferece oportunidade para empreendedores

Para começar, a nova ferramenta proporciona uma visão ampla das finanças do empreendedor. Através de um painel financeiro, os clientes podem visualizar todos os seus recebíveis e seus respectivos status, sejam eles ainda a vencer, já vencidos ou pagos, independente do meio de pagamento que tenham escolhido.

Veja também: Oportunidade da vida! Loteria sorteará R$ 2,7 bilhões na sexta

A ferramenta também possibilita a comunicação efetiva com os clientes do empreendedor. Por meio de notificações enviadas por SMS, WhatsApp, ligação telefônica com robô de voz ou e-mail, os clientes recebem links de acesso às opções de pagamento, tais como cartão de crédito ou débito, boleto e Pix. Esse recurso facilita a cobrança, tornando-a mais prática tanto para o empreendedor quanto para o cliente.

Os empreendedores que aderirem à ferramenta terão a opção de incluir juros, multa e prazo de desconto no boleto de cobrança. A emissão de nota fiscal e a consulta ao Serasa são outras funcionalidades que o serviço oferece, o que significa que a nova ferramenta do Bradesco é uma solução completa para o gerenciamento de recebimentos.

Por enquanto, a ferramenta só pode ser acessada através do Internet Banking. O banco tem planos para disponibilizá-la no aplicativo em um futuro próximo, mas ainda não definiu uma data para isso, como informou Antonio Daissuke, Diretor de Cash Management do Bradesco, em entrevista ao Poder Empreendedor.

Lançamento em fases

O lançamento da ferramenta está sendo feito em fases, conforme explicou Daissuke. Atualmente, a ferramenta encontra-se em fase de testes, sendo disponibilizada para um grupo selecionado de 7.000 clientes. O objetivo do banco é coletar o feedback desses usuários para aprimorar a solução de acordo com suas necessidades antes de liberá-la para todos os clientes PJ.

A previsão do Bradesco é de que o serviço seja disponibilizado a todos os clientes pessoas jurídicas do banco até o final do ano. “Trata-se do ciclo de vida natural do produto, ou seja, pilotamos com número reduzido de clientes, ratificamos o valor e a usabilidade da entrega aos clientes para iniciar o processo de liberação para toda a base de clientes PJ”, disse Daissuke.

Essa nova ferramenta é o resultado da parceria do Bradesco com o ASAAS, uma fintech especializada em automatizar processos de gestão financeira. A colaboração entre o tradicional banco e a inovadora fintech é um exemplo da tendência de convergência entre o setor bancário e o de tecnologia, resultando em soluções cada vez mais eficientes e personalizadas para atender às necessidades dos empreendedores.

Veja também: Correios revela oportunidade de comprar MOTOS a partir de R$ 710,10