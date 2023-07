Dia 31 de julho será o FIM do WhatsApp Web? Entenda

Nos últimos dias, muitos usuários do WhatsApp Web se viram preocupados após verem diversas especulações sobre o possível fim da versão para desktop do aplicativo de mensagens. As notiícias, que diziam o app seria descontinuado no mês de julho pode ser falsa, mas não estava de toda incorreta, sendo necessário na realidade uma melhor interpretação do que de fato irá mudar. Saiba mais sobre o que mudará no WhatsApp Web logo abaixo.

WhatsApp Web passará por mudanças, mas deve continuar funcionar em pcs com Windows. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp Web segue vivo

Direto e reto, a informação é de que sim, o WhatsApp Web continuará funcionando no Windows. Diferente das especulações que apontavam o fim da plataforma para o pc, a WaBetalnfo informou que o o que WhatsApp retirou oficialmente foi seu aplicativo do Windows baseado em Electron.

O aplicativo baseado em Electron permitia que o serviço de mensagens funcionasse em diferentes sistemas operacionais. No entanto, ele não foi otimizado e muitas vezes usou uma quantidade significativa de recursos do sistema. A empresa afirmou ainda que a versão está desatualizada, então deixaria de funcionar progressivamente nos computadores em que está instalada.

Para continuar usando o aplicativo, os usuários devem substituí-lo por uma nova versão disponível na Microsoft Store com a atualização. É importante lembrar, contudo, que a possibilidade de entrar no WhatsApp Web através do seu navegador continua ativa e sem alterações.

Veja como entrar:

Digite o endereço http:// web.whatsapp.com em seu navegador; Abra o WhatsApp no seu celular. Toque em Mais opções ou Configurações e selecione Aparelhos conectados. Toque em Conectar um aparelho. No computador, um QR Code terá aparecido na janela do navegador. Aponte seu celular para o código para que seja feita a sincronização.

Leia mais: WhatsApp anuncia nova função para os emojis na plataforma

WhatsApp vai implementar “dispositivos conectados”

Além disso, o WhatsApp introduziu uma nova atualização chamada “Dispositivos conectados” como parte da transição para o modo multidispositivo. Esse recurso permite que os usuários conectem vários dispositivos à sua conta do WhatsApp, incluindo telefones, tablets, laptops e PCs. É importante observar que todas as mensagens permanecem criptografadas de ponta a ponta e a conta do WhatsApp pode ser usada em vários dispositivos simultaneamente com o mesmo número de telefone.

Anteriormente, o WhatsApp Web funcionava apenas com um dispositivo Android ou iPhone conectado à Internet, e a perda de conexão ou a duração da bateria do dispositivo impedia a sincronização. Com o novo modo multidispositivo, os usuários podem fazer login no WhatsApp Web em vários dispositivos usando um código QR. Além disso, até quatro dispositivos podem ser adicionados na opção “Dispositivos conectados”. Essa mudança elimina a necessidade de contar com o telefone para manter a conexão na plataforma de desktop.

Portanto, o WhatsApp Web não desaparecerá em julho. Mas o recurso “Dispositivos conectados” foi introduzido como um aprimoramento para permitir a sincronização entre vários dispositivos. Isso dá aos usuários mais flexibilidade e comodidade ao acessar o WhatsApp de diferentes plataformas.

Leia também: É assim que os criminosos invadem seu WhatsApp facilmente