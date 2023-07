Sol e calor devem durar pouco! NOVO ciclone vem aí

Semana de muito calor e ar seco será predominante na maior parte do país, mas chegada de novo ciclone extratropical pode mudar o tempo, principalmente nas regiões Sudeste, como o estado do Rio de Janeiro e São Paulo. O quarto fenômeno climático, no entanto, não deve causar estragos nas regiões por onde passar. Saiba mais sobre a previsão do tempo da semana em todo o país logo abaixo.

Chegada de novo ciclone deve aliviar calor atípico no inverno brasileiro. | Foto de Osman Rana na Unsplash

Temperaturas elevadas na maior parte do país

Se nas últimas semanas o brasileiro conseguiu sentir frio no inverno brasileiro, nesta semana o calor deve voltar à estação. Nesta segunda-feira (24) o clima será firme e seco em praticamente todo o país, com exceção do Sul. Por lá, algumas chuvas atingirão o Sul do Rio Grande do Sul por conta de uma frente fria, mas as nuvens não terão força o suficiente para chegar muito carregadas até a região da capital Porto Alegre.

Nos demais estados do Sul, o clima também ficará seco e com algum calor durante o dia, se intensificando na parte da tarde. No Sudeste o cenário deve ser o mesmo, com áreas de ar seco pegando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

No Centro-Oeste, o clima extremamente seco e quente manterá o nível de umidade do ar a níveis bem baixos, com médias abaixo de 20%. A amplitude térmica será muito grande: em Cuiabá, a mínima será de 19°C e a máxima atingirá 37°C durante o dia.

No Nordeste, chuvas fracas atingirão algumas cidades do litoral. As temperaturas não subirão tanto – ficarão entre 20°C e 30°C na região. No interior nordestino e no Norte, por sua vez, a massa de ar seco do Centro-Oeste provoca secura e clima muito quente por lá também.

Leia mais: Quem bate? É O FRIO! Final de semana será embaixo do edredom, mostra a previsão do tempo

Semana de novo ciclone pode trazer nova onda de frio

Mas a semana não será predominantemente quente e com ar seco. De acordo com o Climatempo, a partir da terça-feira (25), a frente fria que está no Sul se afastará para o mar e irá promover a formação um novo ciclone ainda no oceano.

Ao contrário do último ciclone extratropical que passou pelo país, o fenômeno desta vez não irá gerar estragos, apenas algumas chuvas no Rio Grande do Sul. No entanto, o ciclone irá se dirigir para o litoral do Sudeste, formando uma nova frente fria que irá levar algum frio e chuvas para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A frente fria levará chuvas também ao Centro-Oeste, mas apenas ao Mato Grosso do Sul. A massa de ar seco continuará forte nos outros estados, bem como no interior nordestino e em parte do Norte – as chuvas cairão no litoral nordestino, no Amazonas e no Amapá, mas as temperaturas seguirão altas em quase todos os estados.

Leia também: ALERTA: temperatura pode CAIR a 0 °C e Brasil enfrentará tempestades; veja a previsão