Informação MUITO aguardada anima contribuintes sobre a restituição do IR

Todos os anos, logo no início, os brasileiros devem realizar a declaração do Imposto de Renda, caso alguém não realize a declaração, pode ser que no longo prazo, fique com algumas restrições em seu CPF. Mas uma grande novidade acabou de vir à tona e deixou os contribuintes bem animados, sobretudo, aqueles que ainda não receberam a restituição do Imposto de Renda referente ao valor pago em 2023, confira.

Acaba de chegar novidade inédita referente a Restituição do IR | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quando o terceiro lote será pago?

A restituição do Imposto de Renda é pago durante vários meses e a divisão ocorre por lotes, então, a cada lote, um grupo diferente de contribuintes são pagos, primeiro, os que possuem prioridades e posteriormente os demais. O cronograma dos lotes é:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Ou seja, no dia 31 de julho haverá o pagamento do terceiro lote. E pela primeira vez, desde maio, haverá o pagamento da restituição para beneficiários que estão fora da lista de prioridade para receber o pagamento antes dos demais. Vale lembrar que a averiguação para saber se irá receber o valor já está disponível na internet.

Veja também: Caixa Libera R$ 1.420 HOJE; Descubra Quanto Você Recebe

Quem tem prioridade na hora de receber a restituição?

Algumas pessoas possuem prioridade na hora de receber a restituição do Imposto de Renda, a saber:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e quem escolheu a restituição por Pix

Demais contribuintes;

De fato, a grande novidade dessa vez, foi a inclusão de pessoas que escolheram receber a restituição via pix na lista de prioridades. Isso aconteceu, por conta que o pagamento via pix é mais prático, rápido e possui menos chance de cometer algum erro.

Veja também: Golpe Do Falso Agiota Faz Vítimas Pelo Instagram: “Estava Desesperado”

O que ocorre caso alguém não declare o Imposto de Renda?

Realizar a declaração do Imposto de Renda é algo, pagar algum tributo é outra coisa totalmente diferente. Caso o cidadão não declare, mas mesmo assim a renda dele não seja compatível com tributo algum, dificilmente ele terá problemas.

Entretanto, caso o cidadão tenha uma renda alta e mesmo assim não realize a declaração do Imposto de Renda, ele pode ter sérios problemas com a Receita Federal.

A saber, pode cair na malha-fina e isso pode acarretar em vários prejuízos, como multa e em alguns casos até mesmo prisão. Vale lembrar que o CPF fica com restrição até a regularização da situação junto à Receita. Por conta disso, na dúvida, sempre é bom consultar algum contador para receber orientações sobre o assunto.