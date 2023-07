Aviso: bancos emite alerta importante para brasileiros endividados sem título

Bancos emitem um alerta de suma importância para os milhões de brasileiros que estão inadimplentes. O alerta diz respeito ao Desenrola Brasil, que visa reintroduzir os cidadãos no mercado econômico, contudo, criminosos estão se aproveitando da situação para aplicar golpes nas pessoas por intermédio de links falsos e engenharia social, entenda a situação e confira as principais dicas para se livrar desses perigos virtuais.

Bancos emitem importante alerta para clientes, confira

Golpes estão sendo aplicados

A maioria dos golpes são realizados com a chamada engenharia social, ou seja, criminosos deixam as pessoas “imersas” em um ambiente onde elas acabam tendo certeza que o site é verídico, embora ele não seja, por conta disso, eles acabam colocando dados sensíveis nas plataformas.

Então, está sendo comum o envio de links que prometem que ao clicar, se torna possível realizar a negociação de dívidas. Contudo, isso não é verdade, já que o comum é o usuário entrar em contato com o banco para a negociação por intermédio do Desenrola Brasil.

Além disso, ao entrar em contato com a instituição financeira, é importante nunca clicar em links enviados pelas redes sociais, sempre pesquisar na internet e se certificar que o falso é verdadeiro e não uma réplica.

Febraban se manifesta sobre o tema

Com a repercussão do assunto, a Febraban emitiu uma nota para reforçar as informações já fornecida pelas instituições bancárias, acerca dos golpes que estavam sendo aplicados:

“É muito importante que o cliente não clique em links recebidos por aplicativos de mensagens, de redes sociais e patrocinados em sites de busca. Faça você mesmo o contato com o seu banco. Fique atento para que não sejam aceitas propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação das dívidas. Reforçamos que somente é possível renegociar as dívidas nos canais oficiais dos bancos”

Ou seja, a Federação orienta que quem tiver interesse em negociar suas dívidas, precisa entrar em contato com a instituição financeira e tentar um acordo. E caso não acredite no valor, entre em contato com algum canal oficial para confirmar as informações repassadas anteriormente.

Como não cair nos golpes?

O primeiro passo é sempre ter em mente que não existe “almoço de graça”, ou seja, tudo tem um preço e quando a promessa é boa, sempre é importante desconfiar, para no final da história não ocorrer nenhuma zebra.

Além disso, embora sejam usados, WhatsApp não é de fato um canal oficial das instituições bancárias, a maioria das operações mais complexas devem ser feitas presencialmente, pelo aplicativo ou via internet banking.

Por fim, sempre desconfie de qualquer link recebido via WhatsApp, além disso, é importante verificar a URL do site e se ele possui o “cadeado”, isso significa que a conexão é segura.