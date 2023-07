Consulta aberta: seu CPF pode receber mais de R$ 4.299 do BB no mês; veja lista

Aprovados serão informados por consulta de CPF – Em meio a um cenário desafiador no mercado de trabalho brasileiro, a possibilidade de receber um salário superior a R$ 4 mil tem chamado a atenção de muitos. E essa oportunidade real foi oferecida recentemente pela BB Tecnologia, uma subsidiária do Banco do Brasil, que promoveu um processo seletivo para preencher vagas de analistas e técnicos. Vamos mergulhar em mais detalhes desta oportunidade a seguir.

Consulta do CPF mostrará lista de aprovação

O processo seletivo do BB Tecnologia teve por objetivo preencher 138 vagas, além de proporcionar um cadastro de reserva para futuras oportunidades. Os cargos eram voltados para profissionais com níveis de escolaridade médio e superior. Esta oferta reforça o compromisso da instituição em buscar talentos e desenvolver competências essenciais para o seu crescimento contínuo.

Os cargos disponíveis eram para analistas e técnicos. A previsão era de que a prova ocorresse no dia 6 de agosto deste ano. Este certame foi estruturado em três etapas: uma prova objetiva, um teste de redação e uma avaliação de títulos. Este processo de seleção multidimensional permitiu uma avaliação completa e equitativa dos candidatos.

Foram disponibilizadas 41 vagas para analistas, além de uma reserva de cadastro. Dentre essas, 35 vagas eram para o cargo de analista com perfil tecnológico, enquanto o restante, 6 vagas, eram para analistas de perfil interno. Ambos os perfis possuíam uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais, e o salário inicial proposto era de R$ 4.369,45, um valor atraente que certamente despertou o interesse de muitos candidatos.

Além disso, foram ofertadas 97 vagas para técnicos, também acompanhadas de cadastro de reserva. Para o perfil de atendimento, eram 75 oportunidades, enquanto para o perfil interno, 22 vagas. Assim como os cargos de analistas, os técnicos também tinham uma carga horária de 40 horas semanais. A remuneração inicial para esses profissionais era de R$ 2.184,73.

Para além dos atrativos salariais, os aprovados no processo seletivo poderiam contar com uma série de benefícios, que incluíam: auxílio-alimentação e/ou refeição no valor de R$ 807,25 por mês, cesta-alimentação de R$ 267,97 mensais, 13ª cesta-refeição também de R$ 807,25, vale-cultura, vale-transporte, auxílio-medicamento, seguro de vida, entre outros. Estes benefícios reforçam o compromisso da BB Tecnologia com o bem-estar e a satisfação de seus colaboradores.

Datas e cronograma

As provas ocorreram no dia 6 de agosto. Para os cargos de analistas, o teste foi realizado das 8h às 12h30. Já para os candidatos aos cargos técnicos, a prova ocorreu das 15h às 19h30, ambos seguindo o horário oficial de Brasília.

De acordo com a relação de candidatos publicada no último dia 7, o certame contou com um total de 25.140 inscrições. As inscrições foram realizadas entre março e abril deste ano, o que ilustra o alto nível de interesse neste concurso.

Para quem desejava obter mais informações sobre o concurso, como os locais de prova e o edital completo, era possível acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, que organizou o concurso, pelo seguinte endereço: https://conhecimento.fgv.br/concursos/bbts23.

Portanto, o processo seletivo da BB Tecnologia apresentou uma excelente oportunidade para quem desejava ingressar no mercado de trabalho com um salário competitivo e uma ampla gama de benefícios. Este tipo de concurso reforça a importância de estar sempre preparado e atento às oportunidades que surgem, mesmo em tempos de incertezas no mercado de trabalho.

