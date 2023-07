Com apenas R$ 100 no Nubank você pode terminar com um bom dinheiro; veja como

Como fazer dinheiro no Nubank – Com as taxas de juros em um cenário volátil e a economia ainda buscando seu caminho, o investimento pode parecer um terreno arenoso para muitos. No entanto, um olhar mais atento às opções disponíveis pode revelar oportunidades lucrativas. No centro deste panorama está o Nubank, cuja opção de investimento oferece um retorno de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), criando um veículo atraente para fazer o dinheiro trabalhar em favor dos investidores.

Investir no Nubank é uma forma inteligente de fazer seu dinheiro trabalhar por você, com opções que rendem 100% do CDI. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Invista seu dinheiro no Nubank

O diferencial desta modalidade de investimento é que ela oferece um rendimento superior ao da poupança, o que a torna uma opção de investimento mais rentável. Além disso, a liquidez é diária, ou seja, o investidor pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento sem perda de rendimento. Vamos entender melhor como esse valor pode crescer ao longo do tempo, utilizando como exemplo um investimento inicial de R$ 100.

Veja também: Alerta: Nubank toma decisão quem pode beneficiar ESTES clientes; ninguém acreditou

Ao aplicar R$ 100 no Nubank, o retorno do investimento acompanha a taxa do CDI, que, no momento atual, está fixada em 13,65% ao ano. Em termos práticos, isso indica que, após um ano, o investimento de R$ 100 renderá R$ 13,65. À primeira vista, o valor pode parecer insignificante, mas quando levamos em consideração o impacto dos juros compostos a longo prazo, a imagem começa a mudar.

Considerando o investimento de R$ 100 por mês, após um ano, o valor acumulado será de R$ 1.273,34. Após dois anos, o valor sobe para R$ 2.720,49. Em um período de cinco anos, o investimento se transforma em R$ 8.358,70. Passados dez anos, o montante chega a impressionantes R$ 24.207,13 e após vinte anos, ultrapassa a marca dos R$ 111.230,84. Estes cálculos ilustram como o montante investido pode crescer exponencialmente ao longo do tempo, graças ao poder dos juros compostos.

O que é o CDI?

O CDI é uma taxa crucial para o mercado financeiro. Ela garante que os bancos terminem o dia com saldo positivo em suas operações. Quando um investimento rende 100% do CDI, isso indica que o dinheiro aplicado renderá a mesma porcentagem que a taxa CDI durante o período de aplicação. No entanto, a taxa do CDI é suscetível a flutuações, o que afeta diretamente a rentabilidade das aplicações financeiras que estão atreladas a ela.

Quando a taxa do CDI diminui, as aplicações financeiras vinculadas a esse indicador tendem a render menos. Isso ocorre porque, com a redução da taxa, os juros sobre o investimento diminuem, o que pode afetar a rentabilidade final do produto. Os investimentos de renda fixa, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Fundos DI e Títulos Públicos, são diretamente impactados pela variação do CDI. Portanto, se a taxa CDI cair, esses investimentos também terão seus rendimentos reduzidos.

Portanto, o investimento que rende 100% do CDI, como o oferecido pelo Nubank, é uma opção atraente para investidores em busca de rentabilidade e liquidez diária. A natureza deste tipo de investimento, aliada ao poder dos juros compostos, pode levar a retornos significativos a longo prazo, transformando um investimento modesto em um montante substancial. No entanto, é fundamental lembrar que as taxas podem variar, afetando assim a rentabilidade dos investimentos atrelados ao CDI.

Veja também: Pague só em outubro! Passo a passo para solicitar o empréstimo do Nubank