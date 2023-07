Atenção: de quantos reais será o próximo Auxílio Gás?

Próxima parcela do Auxílio Gás – O mês de agosto apresenta uma novidade bastante esperada para os beneficiários do Auxílio Gás: um aumento considerável no valor do benefício. Este será o primeiro pagamento “turbinado” de um total de três parcelas de R$ 110, que serão distribuídas até o final do ano para aproximadamente 5,6 milhões de famílias que fazem parte deste programa de assistência social. Este valor é superior ao que era pago anteriormente e representa a média do preço integral de um botijão de 13 kg.

O Auxílio Gás pago em agosto foi aumentado para R$ 110 em três parcelas, beneficiando milhões de famílias. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Auxílio Gás com nova parcela em agosto

Os pagamentos foram iniciados na última terça-feira (9 de agosto) e estão programados para os meses de outubro e dezembro. Este aumento significativo no valor do benefício, que antes correspondia a 50% do valor médio do botijão de gás, é parte de uma série de medidas sociais do pacote pré-eleitoral, estabelecido pela chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Kamikaze, promulgada pelo Congresso em 14 de julho. Vale ressaltar que, a partir de janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor correspondente a 50% do valor médio do botijão de gás de 13 kg.

Para consultar a situação do benefício, o beneficiário deve recorrer ao aplicativo Auxílio Brasil, ao aplicativo Caixa Tem ou ao Atendimento Caixa, pelo telefone 111. Além disso, em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

A elegibilidade para o Auxílio Gás está determinada por critérios específicos. Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606) estão aptas a receber o benefício. Além disso, as famílias que possuem entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que prevê um salário mínimo mensal (R$ 1.212) à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, também são elegíveis. Vale destacar que a lei estipula que o auxílio será concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Pagamento do benefício

Os pagamentos do Auxílio Gás são efetuados nos meses pares, simultaneamente às parcelas do Auxílio Brasil, e se baseiam no final do Número de Identificação Social (NIS). Dessa forma, os beneficiários devem prestar atenção nas datas dos meses de agosto, outubro e dezembro de 2022. Este ano, o governo decidiu antecipar o pagamento do Auxílio Brasil e, consequentemente, as parcelas começaram a ser pagas no dia 9 de agosto, em vez do dia 18, e vão até o dia 22, em vez do dia 31.

Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil também podem ser utilizados para o recebimento do Auxílio Gás. Este saque pode ser feito nas casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Adicionalmente, o benefício também pode ser pago em poupança social digital do aplicativo Caixa Tem.

Através do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos usando o cartão de débito virtual e QR Code. O aplicativo também permite o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, podendo ser realizado nos canais lotéricos. O benefício tem validade de 120 dias, contados a partir da data em que for disponibilizado na opção de pagamento. Essa iniciativa representa um grande avanço no suporte às famílias brasileiras que mais necessitam, trazendo um alívio significativo em meio às dificuldades econômicas atuais.

