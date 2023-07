Como fica o atendimento do INSS nos dias de jogos do Brasil?

INSS vai funcionar em dia de jogo do Brasil? Um gol marcado pela Seleção Brasileira feminina de futebol pode trazer mudanças que vão além do placar no jogo. Na próxima segunda-feira (24), quando a equipe dará início à sua jornada na Copa do Mundo Feminina contra o Panamá às 8h, uma série de serviços no Brasil poderão ser afetados – e entre eles está o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Brasil enfrentará o Panamá na próxima segunda-feira, afetando o horário de atendimento do INSS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Jogo do Brasil altera funcionamento do INSS

Nesta sexta-feira (21), o INSS publicou uma portaria que detalha como funcionará o expediente nos dias de jogos da Seleção Feminina. A norma estabelece que os funcionários da autarquia terão a oportunidade de alterar seus horários de trabalho, desde que não haja atendimentos previamente agendados para o dia da partida.

A portaria do INSS deixa claro que os expedientes em unidades que já possuem agendamentos não poderão sofrer alterações de horário. Isso significa que servidores públicos, empregados públicos e estagiários dessas unidades deverão garantir os atendimentos administrativos, de serviço social e de perícia médica nos horários programados. A regra se aplica tanto para atendimentos administrativos quanto para aqueles realizados por peritos médicos do INSS.

Cabe destacar que o segurado que marcou sua perícia médica para o dia de um jogo do Brasil, e que agora deseja verificar se haverá alguma alteração, pode entrar em contato com a agência do INSS de sua cidade para entender como o processo será executado em sua região.

De maneira geral, a portaria estabelece as seguintes diretrizes: nos dias em que os jogos ocorrerem até as 7h30, o expediente começará às 11h (horário de Brasília). E nos dias em que os jogos acontecerem até as 8h, o expediente iniciará ao meio-dia (horário de Brasília).

Primeira fase da Copa

A participação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futebol está garantindo ao país três jogos na primeira fase da competição. O primeiro deles, como mencionado, será na próxima segunda-feira (24) e terá transmissão da TV Globo, do SporTV, do GloboPlay e do canal do Cazé no YouTube.

Os próximos jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo da FIFA são: 24 de julho (segunda-feira) – BRASIL X PANAMÁ às 8h; 29 de julho (sábado) – BRASIL X FRANÇA às 7h; 2 de agosto (quarta-feira) – BRASIL X JAMAICA às 7h.

Caso a Seleção se classifique em primeiro lugar e continue avançando na competição, as datas dos jogos serão: Oitavas de Final: 8 de agosto (terça-feira) – 8h; Quartas de Final: 12 de agosto (sábado) – 4h; Semifinal: 16 de agosto (quarta-feira) – 7h; Final: 20 de agosto (domingo) – 7h.

Se a Seleção se classificar em segundo lugar e avançar nas fases seguintes, os jogos serão: Oitavas de Final: 8 de agosto (terça-feira) – 5h; Quartas de Final: 12 de agosto (sábado) – 7h30; Semifinal: 16 de agosto (quarta-feira) – 7h; Final: 20 de agosto (domingo) – 7h.

Vale ressaltar a importância desse campeonato para o futebol feminino brasileiro, que tem se destacado cada vez mais no cenário esportivo mundial. Além disso, as alterações nos serviços públicos nesses dias de jogos refletem o apoio e a torcida da população pela seleção feminina, mostrando que o esporte vai além das quatro linhas do campo.

