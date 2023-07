Inscrições abertas para receber Auxílio Emergencial; apenas para estudantes

Estudantes de graduação regularmente matriculados em cursos presenciais podem participar do processo seletivo para receber Auxílio Emergencial. O benefício é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), destinado a assistir financeiramente aqueles que estejam passando por dificuldades financeiras emergenciais e momentâneas. Continue lendo para entender melhor quem tem direito ao benefício.

Auxílio emergencial para estudantes

Através de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), destinado a assistir financeiramente aqueles que estejam passando por dificuldades socioeconômicas emergenciais, inesperadas e momentâneas, que podem colocar em risco sua permanência na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), estudantes de graduação regularmente matriculados em cursos presenciais podem participar do processo seletivo para receber um Auxílio Emergencial.

O edital é em fluxo contínuo durante todo o ano letivo de 2023, e as inscrições e o envio de documentos devem ser feitos até o quinto dia de cada mês, sendo que as entrevistas com os estudantes serão realizadas dos dias 10 a 15, com previsão de recebimento do auxílio até o 10º dia do mês seguinte à inscrição.

O pró-reitor da Proaes, Albert Schiaveto de Souza, explica que, diferente dos outros editais de assistência estudantil, este atende especificamente aqueles que passaram por mudanças bruscas no quesito socioeconômico.

“Este auxílio depende de uma entrevista com um assistente social da UFMS, que trabalha com os nossos estudantes nas unidades de apoio dos campus, ou da Cidade Universitária”, explicou Schiaveto.

Segundo o pró-reitor, o auxílio emergencial para estudantes tem a duração de três meses, podendo ser prorrogado uma única vez em 2023 pelo mesmo período, através de uma nova solicitação do estudante beneficiado e análise feita pela pró-reitoria. O valor a ser recebido é semelhante aos dos demais recursos estudantis, porém a quantidade não deve exceder a 20 auxílios.

Requisitos e procedimentos

Para se candidatar, o estudante deve possuir renda per capita de até um salário mínimo e meio, não possuir curso superior, não receber nenhum auxílio ou subsídio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e possuir situações comprovadamente agravantes de vulnerabilidade, como: desemprego do estudante ou do provedor da família; falecimento do provedor da família; doença grave presente da Lista da Organização Mundial de Saúde (OMS); risco social após rompimento de vínculos familiares; e mudança de município para realizar graduação na universidade federal.

A solicitação para o Auxílio Emergencial ao estudante deve ser feita em duas etapas, conforme mencionamos abaixo: