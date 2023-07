Recebeu Auxílio Emergencial? Caixa Tem revela ÓTIMA notícia a você

Em meio à pandemia da Covid-19, em 2020, o Governo Federal tomou a decisão de implementar o Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00, com o objetivo de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Com a recente reestruturação do Bolsa Família, muitos desses beneficiários do momento pandêmico estão recebendo até R$ 1.420,00 por mês neste ano. Entenda as mudanças mais abaixo.

Benefício de Renda de Cidadania rende valor extra a quem já recebia Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Fusão entre Auxílio Emergencial e Bolsa Família rende adicional

Com a retomada do Bolsa Família, o benefício social criado no primeiro mandato do atual presidente Luíz Inácio Lula da Silva, substituiu o Auxílio Brasil, que por sua vez, já havia substituído o Auxílio Emergencial, implementado pelo governo Bolsonaro durante a pandemia.

A volta do programa de transferência de renda trouxe benefícios adicionais ao benefício, já que manteve valores de auxílios anteriores, resultando em um aumento significativo no valor pago aos beneficiários. Um desses adicionais é o Benefício de Renda de Cidadania, garantindo R$ 142,00 para cada membro da família beneficiada. Nesse sentido, uma família com dez membros receberá R$ 1.420,00 mensais.

O Benefício Complementar, no entanto, é aplicado apenas para incrementar a quantia paga pelo Governo Federal, já que independente do número de membros da família beneficiada, o valor mínimo garantido pelo Bolsa Família segue sendo de R$ 600,00. Isso significa que uma família com apenas três membros não receberá menos do que esse valor.

Assim como o Benefício de Renda de Cidadania e o Benefício Complementar, os beneficiários do Bolsa Família também podem receber outros auxílios. No entanto, isso depende da sua composição. Saiba mais abaixo como funciona.

Entenda como isso pode funcionar:

Benefício Primeira Infância – Adicional pago a famílias com crianças de até 6 anos de idade, com um valor de R$ 150,00 mensalmente.

– Adicional pago a famílias com crianças de até 6 anos de idade, com um valor de R$ 150,00 mensalmente. Benefício Variável Familiar – Adicional pago a famílias que possuem gestantes e/ou crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos de idade, com um valor de R$ 50,00 mensalmente.

Benefício diminuiu linha da pobreza em Junho

Na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que 43,5 milhões de pessoas, o equivalente a 18,52 milhões de famílias, superaram a linha de pobreza em junho. Resumindo, elas passaram a ter uma renda mensal per capita superior a R$ 218.

Nesse sentido, o Ministério pontuou que o relançamento e a total implementação do Bolsa Família, que aconteceu em março e no último mês, foram, respectivamente, responsáveis por elevar a renda da população mais vulnerável acima da linha da pobreza.

Benefício exige cadastro atualizado

Responsáveis pelo cadastro das famílias de baixa renda no Brasil, os postos de atendimento da assistência social nos municípios, conhecidos como CRAS, permitem que o governo tenha conhecimento de quais famílias se encontram em reais condições de vulnerabilidade e consequentemente têm direito aos benefício social, desde que os dados existentes no Cadastro Único (CadÚnico) estejam atualizados.

Para a atualização do Cadastro Único os cidadãos também tem acesso de maneira online. Entenda o passo a passo para realizar a atualização do CadÚnico pela internet:

Primeiramente, acesse o aplicativo (disponível para Android ou iOS) ou clique aqui para acessar o site do CadÚnico; Selecione a opção “Atualização cadastral”; Em seguida, faça login utilizando sua conta gov.br; Insira as novas informações ou confirme as informações existentes. Clique em “Enviar cadastro”.

Vale ressaltar que, mesmo seguindo essas instruções, é fundamental comparecer ao CRAS para finalizar a atualização. Assim, é importante verificar se há a necessidade de alteração de alguma informação. Verifique na Secretaria de Assistência Social se é necessário alguma senha ou agendamento em um atendimento no CRAS antes de ir pessoalmente.

