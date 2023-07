WhatsApp começa testes de 2 GRANDES novidades! Uma delas garante anonimato

Novidades chegando ao WhatsApp – Em meio à evolução contínua do mundo digital, o WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares, continua a aprimorar e expandir seus recursos. O WhatsApp beta, uma versão de teste do aplicativo disponível para Android, iOS e Desktop, apresentou uma série de atualizações relevantes na última semana. A mais notável é o aprimoramento do recurso de privacidade do número de telefone.

Confira as novidades do WhatsApp

Este recurso, que se tornou disponível após as mais recentes atualizações do aplicativo, permite que os membros da comunidade interajam com as reações de mensagens sem expor seus números de telefone. Esta nova funcionalidade surge como uma resposta às preocupações com a privacidade, já que a lista de participantes do grupo em um grupo de anúncio da comunidade já estava oculta por padrão, mas os usuários ainda não podiam reagir às mensagens sem potencialmente revelar seus números de telefone.

Vale ressaltar que nem todos os recursos são disponibilizados imediatamente após a atualização. Alguns ainda estão em desenvolvimento e podem ser liberados progressivamente para os usuários. Portanto, se algum recurso recém-anunciado ainda não estiver acessível, é provável que se torne disponível em atualizações futuras do aplicativo.

Uma dessas funcionalidades que estão sendo gradualmente liberadas é a opção de notificação para os canais, disponível para alguns testadores beta que instalaram a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.15.11. Com essa função, os testadores podem optar por receber notificações quando os canais estiverem disponíveis em suas contas.

Outra atualização recente foi a inclusão de melhorias para os ícones de perfil nos bate-papos em grupo, anunciada na atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.15.9. Agora, os ícones exibem as iniciais do nome do membro do grupo correspondente. Além disso, a verificação em duas etapas também recebeu uma menção especial, com alguns usuários recebendo uma mensagem da conta oficial do WhatsApp sobre o recurso após a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.15.10.

No universo iOS, a atualização do WhatsApp para iOS 23.14.74 da App Store permitiu que muitos usuários em Cingapura e na Colômbia criassem um canal. Além disso, o lançamento da atualização do WhatsApp beta para iOS 23.14.1.75 visa aprimorar a interface da guia da lista de bate-papo. A atualização remove os pontos de entrada para acessar listas de transmissão e criar novos grupos, que foram implementados no menu da lista de bate-papo e nas configurações do aplicativo.

Ajustes no Android

Para os usuários de Android, a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.15.4 trouxe uma interface de mensagens de largura total para grupos de anúncios da comunidade.

Por outro lado, o WhatsApp beta para iOS 23.14.1.72 permitiu que vários usuários do iOS vinculassem suas contas ao WhatsApp Web usando seus números de telefone. Isso é relevante, pois significa que muitos usuários das atualizações anteriores do aplicativo podem agora utilizar esse recurso.

Finalmente, o lançamento da atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.15.6 forneceu detalhes sobre um pacote de avatar animado, um novo recurso que ainda está em desenvolvimento e estará disponível em uma futura atualização do aplicativo.

Portanto, ao acompanhar o desenvolvimento constante do WhatsApp, fica claro que a plataforma continua a evoluir para atender às necessidades e demandas dos usuários. Entre as melhorias na privacidade, ajustes na interface do usuário e novos recursos, o aplicativo de mensagens segue sendo uma ferramenta essencial para a comunicação na era digital.

